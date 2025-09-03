Volver a la rutina sin estrés: estos son los consejos de los especialistas para cuidar cuerpo y mente

Con el final del verano y la vuelta a la rutina, el estrés se convierte en un compañero indeseado. El inmunólogo Alfredo Corell recuerda que el cortisol, la hormona que nuestro cuerpo libera en situaciones de tensión, puede ser útil a corto plazo, pero si se mantiene elevado debilita las defensas y abre la puerta a infecciones o problemas de salud más serios. Reservar tiempo para actividades placenteras, como leer, bailar o pasar un tiempo con amigos, ayuda a equilibrar ese exceso de cortisol con hormonas positivas como la oxitocina o las endorfinas.

Dormir mejor, la base de todo

Uno de los pilares fundamentales para combatir el estrés es el descanso. Mantener horarios regulares para acostarse y levantarse, incluso los fines de semana, favorece que el reloj biológico se estabilice. Evitar pantallas brillantes, cenas abundantes y mantener la habitación fresca y silenciosa son medidas básicas que facilitan un sueño reparador y, con él, una mejor gestión emocional durante el día.

Técnica 10-3-2-1-0, una aliada contra el insomnio

Los especialistas también recomiendan estrategias concretas para preparar el cuerpo y la mente antes de dormir. La llamada técnica 10-3-2-1-0 consiste en dejar la cafeína diez horas antes de acostarse, evitar comidas y alcohol tres horas antes, suspender el trabajo dos horas antes, apagar pantallas una hora antes y, al despertar, no usar la función de posponer del despertador. Una rutina sencilla que puede marcar la diferencia en la calidad del descanso.

Además del sueño, introducir pequeños gestos en la jornada laboral ayuda a reducir el estrés acumulado. Hacer pausas breves para estirarse, practicar la respiración profunda o simplemente desconectar unos minutos son acciones que oxigenan el cerebro y reducen la tensión. A esto se suman hábitos saludables como una alimentación equilibrada, el ejercicio físico o el contacto social, que reducen de manera natural al cansancio mental.

Aprender a aceptar lo que no controlamos

La psicoterapia rescata ideas del estoicismo para la vida moderna: aceptar los síntomas físicos del estrés sin dramatizar —como el sudor o el temblor de manos— y centrarse en aquello que sí está bajo nuestro control. Este cambio de perspectiva ayuda a evitar caer en la trampa de la ansiedad.

En definitiva, volver a la rutina no tiene por qué ser sinónimo de desgaste. Combinar descanso reparador, hábitos saludables y una actitud consciente frente a las presiones cotidianas permite transformar un momento de tensión en una oportunidad para reforzar tanto la salud física como la estabilidad emocional.