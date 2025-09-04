Aceite de oliva suave o calentarlo a altas temperaturas: los errores que estás cometiendo y que alteran los beneficios del "oro líquido"
Esto es lo que recomiendan los expertos para no desaprovechar las bondades de una de las claves de la dieta Mediterránea
El aceite de oliva es uno de los bienes más preciados de la famosa dieta Mediterránea. Rico en grasas saludables y antioxidantes, el conocido como "oro líquido" puede ofrecer enormes beneficios desde el punto de vista de la salud y también gastronómico.
Sin embargo, si lo utilizamos mal podemos echar a perder todas aquellas propiedades que han hecho de él un imprescindible en millones de cocinas. Para quedarnos con todas las ventajas del AOVE, Aurelio Rojas, cardiólogo, quien a través de un vídeo en su perfil de TikTok, ha explicado cuál es la mejor forma de consumir esta grasa saludable.
"Existen nuevas investigaciones recientes sobre el aceite de oliva y el riesgo de demencia e infarto así que presta atención porque múltiples estudios importantísimos tanto por la universidad de Harvard como Premed han demostrado los beneficios del aceite de oliva pero yo voy a explicarte lo que tienes que saber para utilizarlo de la manera más efectiva", indica Rojas.
"Consumir al menos quince mililitros de aceite de oliva virgen extra reduce en un 30% el riesgo de infarto y en un veintiocho por ciento el riesgo de morir por demencia con tan solo una cucharada de aceite al día ahora lo más importante que tienes que entender porque mucha gente comete este error y toma cualquier aceite es que siempre tiene que ser virgen extra y siempre utilizarlo en crudo", señala el médico.
"Los investigadores y tantos estudios concluyen que consumir aceite de oliva virgen extra es tan beneficioso debido a que contiene sustancias clave como polifenoles óleo canal y potentes antioxidantes con efecto antiinflamatorio directo sobre la pared de nuestras arterias, lo que significa menor riesgo de rotura de placa e infarto y menor riesgo de deterioro cognitivo o demencia", recuerda el experto.
"Así que si quieres proteger tu corazón y tu cerebro no te olvides que uno de tus grandes aliados es el aceite de oliva y recuerda que tiene que ser únicamente virgen extra tomarlo a diario una cucharada y que sea siempre en crudo tu corazón y tu cerebro te lo van a agradecer", concluye el cardiólogo.
