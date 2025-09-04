Si tu bebé no duerme boca arriba podría sufrir el síndrome de la muerte súbita: esto es lo que nunca debes hacer

Uno de los temores de los padres es que su hijo, de noche, se dé la vuelta y pueda ser víctima del síndrome de la muerte súbita. Por ello, los expertos suelen recomendar que los lactantes duerman boca arriba. Lucía Galán, conocida en redes como Lucía mi pediatra, ha compartido en TikTok su opinión sobre este problema que puede ser un auténtico susto para muchos padres.

"¿Qué nos dice la evidencia científica? Las recomendaciones oficiales en cuanto a la prevención de la muerte súbita del lactante nos dicen que si los bebés ya son capaces de voltearse ellos solos tanto de un lado hacia otro, ya no es necesario que cada vez les tengamos que volver a corregir la postura hacia arriba", indica la experta.

"Así, si, por ejemplo, el bebé tiene tres o cuatro meses y se da la vuelta hacia abajo, se queda boca abajo pero luego no es capaz de volver a ponerse boca arriba, las recomendaciones oficiales dicen que en esos casos, entre los cero y los seis meses, conviene en la medida de lo posible y sin obsesionarse, volver a darle la vuelta al bebé boca arriba", cuenta.

"Ya sabéis, además que como medida extraordinaria para evitar la plagiocefalia que es este aplastamiento del cráneo por estar muchas horas en decúbito supino, pues recomendamos ir girándole la cabecita cada día hacia un lado para evitar este aplastamiento craneal2, recomienda Galán.

"Así que si el bebé es capaz de darse la vuelta él solito, no hace falta, ya que a mitad de la noche le volvamos a dar la vuelta. Pero si está entre los cero y los seis meses y se queda boca abajo y ahí se queda y no es capaz de volver a voltearse, la recomendación es que intentemos volver a ponerle boca arriba, sin agobiarnos, sin angustiarnos", señala.