¿Colesterol alto a pesar de no comer grasa? Esto es lo que estás haciendo mal (según la ciencia)

¿Por qué tengo el colesterol alto aunque no coma grasa? esta es una de las preguntas que los expertos en cardiología suelen recibir más a menudo. Y es que, lejos de lo que se pueda pensar, tener el colesterol alto no siempre es sinónimo de llevar una dieta poco equilibrada.

Para intentar dar respuesta a este interrogante, el cardiólogo Aurelio Rojas ha compartido un vídeo en su perfil de TikTok en el que destaca cómo factores como la enzima pueden influir definitivamente en los niveles de colesterol.

"Mis pacientes me preguntan todos los días por qué tienen el colesterol alto a pesar de no comer grasa y es que tienes que saber que tener el colesterol alto no es sinónimo de comer mal", cuenta el médico"

"El cuerpo regula su colesterol por vías internas muy complejas por eso es un error culpar solo a la grasa de la dieta. La inflamación la genética y el metabolismo de los hidratos de carbono tienen un papel igual o más importante así que ahí van las tres causas más frecuentes de que tengas el colesterol alto sin comer grasa".

"En primer lugar, aunque muchas personas creen que el colesterol proviene exclusivamente de lo que comemos, la realidad es que más del 70% del colesterol total en sangre es producido por nuestro propio hígado, que sintetiza el colesterol mediante la enzima hidroximetilbutirato reductasa, especialmente cuando la ingesta de colesterol en la dieta es baja. Sí has oído bien", desvela el experto.

En este vídeo te explico de forma clara y científica las 3 causas más frecuentes por las que puedes tener el colesterol elevado sin comer grasa: 1️⃣ Tu propio hígado lo produce en exceso Más del 70% del colesterol en sangre lo fabrica tu cuerpo, no lo comes. Si no comes grasa, el hígado puede compensar produciendo más, sobre todo si hay inflamación o predisposición genética. 2️⃣ El exceso de azúcar también eleva el colesterol Una dieta rica en azúcares, harinas y ultraprocesados activa la lipogénesis hepática, generando colesterol y triglicéridos… aunque no hayas probado la grasa. 3️⃣ Genética: cuando tu cuerpo no elimina bien el colesterol Hay personas que tienen una alteración genética que impide al hígado retirar el colesterol LDL de la sangre. En estos casos, la dieta influye menos y el diagnóstico precoz es clave.

"¿Qué sucede entonces? si no comes grasa el cuerpo compensa aumentando su propia producción hepática de colesterol muchas veces de forma desregulada sobre todo si hay una predisposición genética o factores como inflamación crónica o estrés oxidativo", indica el médico.

"En segundo lugar aunque no comas grasa, una dieta rica en azúcares, harinas refinadas y ultraprocesados puede producir resistencia a la insulina especialmente si hay sedentarismo. Esto activa la lipogénesis hepática, de nuevo un proceso por el cual el hígado convierte el exceso de glucosa en ácidos grasos que luego se empaquetan en v l d l, proteínas en sangre ricas en triglicéridos y colesterol el resultado de esto es que aumenta los niveles de colesterol total y las partículas ldl son pequeñas y densas las más heterogénicas y esto sucede sin que hayas comido nada de grasa", cuenta Rojas.

"Y en tercer lugar y muy importante, es que algunas personas heredan mutaciones en genes que regulan el metabolismo del colesterol como el gen l d l r a po b o p c c k nueve. Esto hace generalmente que nuestro hígado no capte adecuadamente el colesterol de la sangre provocando niveles elevados incluso con una dieta baja en grasas", recuerda.

"En estos casos, la alimentación influye poco y es clave el diagnóstico precoz especialmente si hay antecedentes en tu familia de enfermedad cardiovascular ", concluye.