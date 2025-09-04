Déficit de serotonina, calcio o vitamina B12: lo que tus antojos dicen de tu salud
El médico Alexandre Olmos explica en un vídeo en su perfil de TikTok lo que tus antojos puedes indicar sobre tu salud
¿Y si tus antojos escondiesen algunas carencias nutricionales que ni imaginas? Para entender lo que tu cuerpo te está diciendo, el médico Alexandre Olmos ha compartido un vídeo en su perfil de TikTok en el que explica las señales fisiológicas que pueden estar detrás de estos desequilibrios.
"Tres antojos y lo que significa cada uno de ellos. Los antojos no son solo antojos, son señales fisiológicas que te alertan de desequilibrios internos y si los escuchas con atención, pueden ayudarte a prevenir problemas mayores", explica el médico.
"Por ejemplo, si tienes antojos de pan o similares, puede deberse a un desequilibrio de serotonina. Tu cuerpo está pidiendo triptófano y vitamina b 6, prueba con plátano, huevos, semillas de calabaza o legumbres", señala Olmos.
"Si tienes antojos de helado, puede ser un déficit de calcio y confort emocional. Este antojo suele aparecer en momentos de tensión o cansancio. El frío y la grasa activan centros de recompensa, pero no es lo que necesitas", cuenta el médico.
En su lugar, el experto recomienda, "consumir yogur natural, almendras, sardinas o vegetales verdes".
Y si se te antoja carne roja, "puede deberse a falta de hierro o vitamina b 12, este antojo puede indicar fatiga, palidez, falta de energía o niebla mental. En lugar de comer carne roja en exceso, puedes incluir huevos, lentejas, espinacas o un suplemento si hace falta. Escuchar a tu cuerpo es clave, pero dale lo que realmente necesita, no solo lo que desea", recalca el médico.
- Ni por jubilación ni por falta de clientes: un conocido restaurante de Gijón echa la persiana por este sorprendente motivo
- Rubén Fernández, 23 años y al frente de ‘La Taberna’ de Cornellana: “Siempre trato de hacer algo distinto de lo que se hace por aquí”
- Cierra tras medio siglo el restaurante «El Gaucho», emblema hostelero de Langreo: «Da pena por los clientes, son como de la familia»
- Así es la nueva tienda de decoración 'low cost' de Amancio Ortega: el mismo diseño que Zara Home, pero los precios de Ikea
- Aprobada la quita de deuda desigual: esto es lo que recibirá Asturias por cada habitante (que es la mitad de lo que percibirán los catalanes)
- El instituto más grande de Asturias ya está listo para recibir a 420 alumnos: así fue su estreno hoy con medio centenar de profesores
- ¿Cómo ven los visitantes Asturias y qué nota le ponen? Muchos halagos, pero también alguna crítica
- El 'caso Hassan', al detalle: el gesto, el expediente, el perdón y la reacción del vestuario