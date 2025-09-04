Déficit de serotonina, calcio o vitamina B12: lo que tus antojos dicen de tu salud

¿Y si tus antojos escondiesen algunas carencias nutricionales que ni imaginas? Para entender lo que tu cuerpo te está diciendo, el médico Alexandre Olmos ha compartido un vídeo en su perfil de TikTok en el que explica las señales fisiológicas que pueden estar detrás de estos desequilibrios.

"Tres antojos y lo que significa cada uno de ellos. Los antojos no son solo antojos, son señales fisiológicas que te alertan de desequilibrios internos y si los escuchas con atención, pueden ayudarte a prevenir problemas mayores", explica el médico.

"Por ejemplo, si tienes antojos de pan o similares, puede deberse a un desequilibrio de serotonina. Tu cuerpo está pidiendo triptófano y vitamina b 6, prueba con plátano, huevos, semillas de calabaza o legumbres", señala Olmos.

"Si tienes antojos de helado, puede ser un déficit de calcio y confort emocional. Este antojo suele aparecer en momentos de tensión o cansancio. El frío y la grasa activan centros de recompensa, pero no es lo que necesitas", cuenta el médico.

#epigenetica #nutricion #saludhormonal ♬ sonido original - dr.alexandreolmos @dr.alexandreolmos 🍞🥶🥩 Tus antojos no son caprichos. Son mensajes de tu cuerpo. 👉 Pan o bollería → déficit de serotonina, triptófano o vitamina B6. 👉 Helado → falta de calcio y necesidad de calma emocional. 👉 Carne roja → déficit de hierro o vitamina B12. Tu cuerpo no necesita lo que anhelas, necesita lo que le equilibra. #antojos

En su lugar, el experto recomienda, "consumir yogur natural, almendras, sardinas o vegetales verdes".

Y si se te antoja carne roja, "puede deberse a falta de hierro o vitamina b 12, este antojo puede indicar fatiga, palidez, falta de energía o niebla mental. En lugar de comer carne roja en exceso, puedes incluir huevos, lentejas, espinacas o un suplemento si hace falta. Escuchar a tu cuerpo es clave, pero dale lo que realmente necesita, no solo lo que desea", recalca el médico.