Esta es la regla del 7-11-4 del cardiólogo Aurelio Rojas para reducir hasta un 50% el riesgo de infarto
Siguiendo estas pautas, ganarás también energía, descansarás mejor y tendrás menos estrés, según el médico
"No tener tiempo ya no es excusa. Con mi regla 7-11-4 puedes reducir tu riesgo de infarto hasta en un 50% y ganar energía, mejor descanso y menos estrés". Quien habla es Aurelio Rojas, un reputado cardiólogo de Málaga, que acumula más de medio millón de seguidores en su cuenta de Instagram @doctorrojas.
Lo que tienes que hacer
¿En qué consiste esta regla? "Camina siete mil pasos al día. Haz once minutos de actividad física intensa, como caminar rápido o subir escaleras. No necesitas hacerlo todo seguido. Y, además, realiza ejercicios de fuerza cuatro días a la semana", resume el doctor.
El riesgo de infarto se reduce a la mitad
"Lo sorprendente y mejor de todo es que los estudios muestran que aplicar esta regla desde hoy reduce a la mitad el riesgo de infarto, incluso si no cambias nada más en tu estilo de vida. No hay ningún tratamiento que logre algo tan poderoso. No seguirla puede causar problemas graves como infarto, angina o insuficiencia cardíaca. Pero hacerlo es tan simple y útil que también tendrás más energía, dormirás mejor y bajarás esos niveles peligrosos de cortisol crónico", asegura. "Tu salud y tu corazón te lo agradecerán", apostilla.
Un ejemplo práctico
Para llevar a la práctica esta regla del 7-11-4, Aurelio Rojas pone un ejemplo práctico para un día. Es el siguiente:
- Camina hasta llegar a 7.000 pasos diarios. Aparca lejos, ve andando al trabajo o baja una parada antes
- Acumula 11 min de actividad intensa (caminar rápido, subir escaleras…). Aprovecha tu entorno para hacer pequeños esfuerzos a lo largo del día
- Haz fuerza 4 días/semana (sentadillas, flexiones, planchas en casa). No quiero que te conviertas en un culturista sino que potencies el órgano que va a proteger tu salud y tu metabolismo, el músculo.
Las nueces
¿Qué más puedes hacer para reducir el riesgo de infarto y que no sabías? Pues por ejemplo comer nueces. Aurelio Rojas hace referencia en uno de sus vídeos en redes sociales a una investigación reciente sobre nueces y su relación con el riesgo de infartos. En concreto, el estudio es de 2013, dice, y forma parte de uno de los ensayos más importantes del mundo en prevención cardiovascular. "Incluyó a más de 7.000 personas con riesgo elevado de infarto", detalla. ¿Y qué descubrieron los científicos sobre las nueces?
"Consumir tres nueces al menos tres veces por semana redujo en un 46% el riesgo de sufrir un infarto de miocardio fatal", desvela Aurelio Rojas. "Solo un puñado de nueces varias veces en semana", insiste. "Y ahora viene lo más importante que tienes que entender", continúa para pasar a explicar por qué las nueces son tan buenas para la salud.
