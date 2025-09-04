Ni jamón york, ni pavo: estos son los motivos por los que se deben evitar durante el embarazo

Con la llegada del embarazo, muchas mujeres se enfrentan a dudas sobre qué alimentos son seguros. Una de las principales advertencias de los especialistas es evitar los productos cárnicos loncheados, incluso si han sido cocinados previamente. Esto se debe a que el proceso de corte o la manipulación posterior puede volver a contaminarlos, aumentando el riesgo de infección.

Riesgo de listeriosis en el embarazo

La principal preocupación es la Listeria monocytogenes, una bacteria que, aunque poco común —afecta aproximadamente a 0,8 de cada 1.000 embarazos—, puede ser muy peligrosa durante la gestación. En los primeros meses, puede provocar abortos espontáneos, mientras que en el tercer trimestre se asocia con complicaciones como infección del líquido amniótico, parto prematuro o incluso sepsis neonatal.

Alternativas seguras

Esto no significa renunciar por completo a los embutidos, sino consumirlos de forma segura. Los expertos aconsejan ingerirlos solo cuando han sido sometidos a altas temperaturas o después de pasarlos por la sartén. De esta manera, se asegura la eliminación de bacterias potencialmente dañinas.

Reglas básicas de prevención

Más allá de los embutidos, las recomendaciones generales pasan por cocinar bien carnes, pescados y huevos, evitando el consumo de leche sin pasteurizar. También es importante recalentar adecuadamente los platos precocinados antes de comerlos, ya que la congelación no destruye la bacteria.

La prevención no se limita a la cocción. Es fundamental lavar bien frutas, verduras y hortalizas antes de consumirlas en crudo, así como mantener una higiene estricta en manos, utensilios y superficies de cocina. También conviene separar los alimentos crudos de los ya cocinados para evitar contaminaciones cruzadas.

Conservación y limpieza del frigorífico

Por último, se recomienda no almacenar durante demasiado tiempo los productos de charcutería una vez abiertos y limpiar con frecuencia el frigorífico. Estas medidas ayudan a reducir significativamente el riesgo de listeriosis y garantizan una alimentación más segura durante el embarazo.