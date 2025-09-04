La otra cara de la vuelta al cole: las alarmantes cifras del estrés académico (que afecta sobre todo a chicas)
Este fenómeno creció un 68% en dos décadas y afecta ya al 55% de las estudiantes en Bachillerato
Demi Taneva
El paso de la Educación Primaria a la ESO supone un incremento notable en cuanto a la cantidad de horas lectivas: los alumnos llegan a tener hasta un tercio más de clases repartidas en los mismos días. Este desajuste —con más asignaturas y exámenes— transforma la escuela secundaria en un entorno cada vez más abrumador para el alumnado.
Cifras alarmantes
Desde 2006, el porcentaje de estudiantes que experimentan altos niveles de presión académica se ha disparado un 68%. Pero la subida es aún más dramática entre las adolescentes: un incremento del 118%. Esto se traduce en que casi cuatro de cada diez chicas en secundaria y más de la mitad de quienes cursan Bachillerato viven esta situación.
España, entre los más afectados
El macroinforme Health Behaviour in School-aged Children (HBSC), realizado con aval de la OMS, sitúa a España como uno de los países de Europa con mayores niveles de estrés escolar entre jóvenes. Se observa especialmente en el tramo de 17 a 18 años, etapa crítica para la formación futura.
Las chicas, más afectadas por expectativas y perfeccionismo
A pesar de que suelen obtener mejores notas, las jóvenes sufren más presión. Los estándares académicos idealizados y una mayor exigencia autoimpuesta contribuyen a esta vulnerabilidad, junto al vertiginoso ascenso de las notas de corte universitarias.
¿Qué dice la ciencia?
Expertos alertan de que este aumento sostenido de estrés no solo compromete la salud mental, sino que afecta al bienestar integral de adolescentes y familias. Reducir la carga lectiva, integrar formación emocional para el profesorado, ofrecer refuerzo académico y asegurar apoyo psicológico son algunas de las medidas recomendadas para revertir la tendencia.
El fenómeno refleja un problema estructural: no es solo una cuestión individual, sino que afecta al sistema educativo, a los hogares y a la sociedad en su conjunto.
