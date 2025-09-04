Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Estos son los 3 pasos que debes poner en práctica para reducir la posibilidad de infarto a la mitad

El cardiólogo, Aurelio Rojas recuerda cómo estos simples hábitos pueden ayudar a cuidar de tu salud cardiovascular

Estos son los 3 pasos que debes poner en práctica para reducir la posibilidad de infarto a la mitad

Estos son los 3 pasos que debes poner en práctica para reducir la posibilidad de infarto a la mitad

Roberto González

"Si no corriges estos errores, tu estilo de vida actual va a acabar destrozando tu corazón", esta es la contundente advertencia del cardiólogo Aurelio Rojas, que a través de un vídeo publicado en su perfil de TikTok ha explicado cuáles son los 3 pasos clave para mejorar tu salud cardiovascular.

"Así que para mantenerlo en forma el máximo tiempo posible, sigue la regla del siete once cuatro, camina siete mil pasos al día, realiza once minutos de actividad física intensa como caminar más rápido o subir las escaleras. Pero este tiempo no tiene por qué ser seguido y cuatro días a la semana de ejercicio de fuerza", señala el experto.

"Lo más sorprendente, y lo mejor de todo, es que los estudios demuestran que aplicar la regla del siete once cuatro desde hoy mismo reduce drásticamente tu riesgo de infarto a la mitad, incluso si no cambias absolutamente nada más de tu estilo de vida", indica el médico.

@doctorrojass No tener tiempo ya no es excusa: Con mi regla 7-11-4 puedes reducir tu riesgo de infarto hasta en un 50% y ganar energía, mejor descanso y menos estrés. 🔴Ejemplo práctico de un día con la regla 7-11-4 • Camina hasta llegar a 7.000 pasos diarios. Aparca lejos, ve andando al trabajo o baja una parada antes • Acumula 11 min de actividad intensa (caminar rápido, subir escaleras…). Aprovecha tu entorno para hacer pequeños esfuerzos a lo largo del día • Haz fuerza 4 días/semana (sentadillas, flexiones, planchas en casa). No quiero que te conviertas en un culturista sino que potencies el órgano que va a proteger tu salud y tu metabolismo, el músculo. Evidencia científica: JAMA 2021 (7.000 pasos ↓ mortalidad), BMJ 2019 (11 min actividad ↓ riesgo precoz), AJE 2018 (fuerza regular ↓ infarto y cáncer). Como cardiólogo te aseguro que no existe mejor tratamiento para reducir cortisol, controlar el estrés crónico y proteger tu corazón. Además dormirás mejor y tendrás más energía cada día. Compártelo y nos vemos en el próximo vídeo antes que en el hospital!🫀 cuídate ! #estres #corazon #infarto #ejercicio #gimnasio ♬ sonido original - Aurelio Rojas Sánchez

"Y esto tan potente no lo conseguimos con ningún tratamiento en cambio, no seguirla te puede llevar a la aparición de problemas tan graves como infarto, angina de pecho o insuficiencia cardíaca", cuenta el experto.

Noticias relacionadas y más

"Pero aplicarla es tan sencillo y tan útil que además obtendrás más energía en tu día a día.Te va a ayudar a descansar mejor y también vas a conseguir disminuir esos tan peligrosos niveles elevados de cortisol crónico. Tu salud te lo va a agradecer y tu corazón también", concluye Rojas.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Ni por jubilación ni por falta de clientes: un conocido restaurante de Gijón echa la persiana por este sorprendente motivo
  2. Rubén Fernández, 23 años y al frente de ‘La Taberna’ de Cornellana: “Siempre trato de hacer algo distinto de lo que se hace por aquí”
  3. Cierra tras medio siglo el restaurante «El Gaucho», emblema hostelero de Langreo: «Da pena por los clientes, son como de la familia»
  4. Así es la nueva tienda de decoración 'low cost' de Amancio Ortega: el mismo diseño que Zara Home, pero los precios de Ikea
  5. Aprobada la quita de deuda desigual: esto es lo que recibirá Asturias por cada habitante (que es la mitad de lo que percibirán los catalanes)
  6. El instituto más grande de Asturias ya está listo para recibir a 420 alumnos: así fue su estreno hoy con medio centenar de profesores
  7. ¿Cómo ven los visitantes Asturias y qué nota le ponen? Muchos halagos, pero también alguna crítica
  8. El 'caso Hassan', al detalle: el gesto, el expediente, el perdón y la reacción del vestuario

Retenciones de seis kilómetros en la "Y" tras la caída de un motorista en la calzada

Retenciones de seis kilómetros en la "Y" tras la caída de un motorista en la calzada

Espectacular accidente en Gijón: un taxi acaba empotrado contra un bar de El Coto tras un choque

Espectacular accidente en Gijón: un taxi acaba empotrado contra un bar de El Coto tras un choque

Estos son los 3 pasos que debes poner en práctica para reducir la posibilidad de infarto a la mitad

Estos son los 3 pasos que debes poner en práctica para reducir la posibilidad de infarto a la mitad

EN IMÁGENES: El espectacular operativo por un fuego en la margen derecha de la ría

EN IMÁGENES: El espectacular operativo por un fuego en la margen derecha de la ría

Viernes de automóvil en Múnich, datos de empleo en EEUU y teoría del caos

Viernes de automóvil en Múnich, datos de empleo en EEUU y teoría del caos
Tracking Pixel Contents