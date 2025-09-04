Estos son los 3 pasos que debes poner en práctica para reducir la posibilidad de infarto a la mitad
El cardiólogo, Aurelio Rojas recuerda cómo estos simples hábitos pueden ayudar a cuidar de tu salud cardiovascular
"Si no corriges estos errores, tu estilo de vida actual va a acabar destrozando tu corazón", esta es la contundente advertencia del cardiólogo Aurelio Rojas, que a través de un vídeo publicado en su perfil de TikTok ha explicado cuáles son los 3 pasos clave para mejorar tu salud cardiovascular.
"Así que para mantenerlo en forma el máximo tiempo posible, sigue la regla del siete once cuatro, camina siete mil pasos al día, realiza once minutos de actividad física intensa como caminar más rápido o subir las escaleras. Pero este tiempo no tiene por qué ser seguido y cuatro días a la semana de ejercicio de fuerza", señala el experto.
"Lo más sorprendente, y lo mejor de todo, es que los estudios demuestran que aplicar la regla del siete once cuatro desde hoy mismo reduce drásticamente tu riesgo de infarto a la mitad, incluso si no cambias absolutamente nada más de tu estilo de vida", indica el médico.
"Y esto tan potente no lo conseguimos con ningún tratamiento en cambio, no seguirla te puede llevar a la aparición de problemas tan graves como infarto, angina de pecho o insuficiencia cardíaca", cuenta el experto.
"Pero aplicarla es tan sencillo y tan útil que además obtendrás más energía en tu día a día.Te va a ayudar a descansar mejor y también vas a conseguir disminuir esos tan peligrosos niveles elevados de cortisol crónico. Tu salud te lo va a agradecer y tu corazón también", concluye Rojas.
