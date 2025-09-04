Estos son los 3 pasos que debes poner en práctica para reducir la posibilidad de infarto a la mitad

"Si no corriges estos errores, tu estilo de vida actual va a acabar destrozando tu corazón", esta es la contundente advertencia del cardiólogo Aurelio Rojas, que a través de un vídeo publicado en su perfil de TikTok ha explicado cuáles son los 3 pasos clave para mejorar tu salud cardiovascular.

"Así que para mantenerlo en forma el máximo tiempo posible, sigue la regla del siete once cuatro, camina siete mil pasos al día, realiza once minutos de actividad física intensa como caminar más rápido o subir las escaleras. Pero este tiempo no tiene por qué ser seguido y cuatro días a la semana de ejercicio de fuerza", señala el experto.

"Lo más sorprendente, y lo mejor de todo, es que los estudios demuestran que aplicar la regla del siete once cuatro desde hoy mismo reduce drásticamente tu riesgo de infarto a la mitad, incluso si no cambias absolutamente nada más de tu estilo de vida", indica el médico.

No tener tiempo ya no es excusa: Con mi regla 7-11-4 puedes reducir tu riesgo de infarto hasta en un 50% y ganar energía, mejor descanso y menos estrés. 🔴Ejemplo práctico de un día con la regla 7-11-4 • Camina hasta llegar a 7.000 pasos diarios. Aparca lejos, ve andando al trabajo o baja una parada antes • Acumula 11 min de actividad intensa (caminar rápido, subir escaleras…). Aprovecha tu entorno para hacer pequeños esfuerzos a lo largo del día • Haz fuerza 4 días/semana (sentadillas, flexiones, planchas en casa). No quiero que te conviertas en un culturista sino que potencies el órgano que va a proteger tu salud y tu metabolismo, el músculo. Evidencia científica: JAMA 2021 (7.000 pasos ↓ mortalidad), BMJ 2019 (11 min actividad ↓ riesgo precoz), AJE 2018 (fuerza regular ↓ infarto y cáncer). Como cardiólogo te aseguro que no existe mejor tratamiento para reducir cortisol, controlar el estrés crónico y proteger tu corazón. Además dormirás mejor y tendrás más energía cada día. Compártelo y nos vemos en el próximo vídeo antes que en el hospital!🫀 cuídate !

"Y esto tan potente no lo conseguimos con ningún tratamiento en cambio, no seguirla te puede llevar a la aparición de problemas tan graves como infarto, angina de pecho o insuficiencia cardíaca", cuenta el experto.

"Pero aplicarla es tan sencillo y tan útil que además obtendrás más energía en tu día a día.Te va a ayudar a descansar mejor y también vas a conseguir disminuir esos tan peligrosos niveles elevados de cortisol crónico. Tu salud te lo va a agradecer y tu corazón también", concluye Rojas.