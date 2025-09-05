Edulcorantes, el dulce venenoso: seis de cada siete aceleran el deterioro cognitivo, según un estudio

Una investigación llevada a cabo con una muestra más de 12.700 adultos brasileños, seguida durante ocho años, encontró que quienes consumieron mayores cantidades de edulcorantes artificiales tenían un declive cognitivo hasta un 62% más rápido que quienes los consumieron en menor cantidad, lo que equivale a un envejecimiento cerebral de aproximadamente 1,6 años.

El análisis abarcó siete edulcorantes comunes presentes en refrescos, lácteos light y otros ultraprocesados: aspartamo, sacarina, acesulfamo-K, eritritol, xilitol, sorbitol y tagatosa. Se detectaron asociaciones negativas con seis de ellos —todos excepto la tagatosa—.

¿Quiénes están en mayor riesgo?

El deterioro fue especialmente notable entre los participantes menores de 60 años, quienes mostraron una caída más pronunciada en la memoria y la fluidez verbal. El efecto fue aún más marcado en personas con diabetes, debido a la combinación de factores de riesgo.

No todos los edulcorantes son iguales

Sin embargo, la tagatosa, un edulcorante analizado en el mismo estudio, no se asoció con deterioro cognitivo, lo que lo posiciona como una opción potencialmente más segura frente a otros sustitutos del azúcar.

Científicos lanzan advertencia y matizan

La autora principal, la doctora Claudia Kimie Suemoto, concluye que, aunque estos sustitutos del azúcar suelen considerarse seguros, podrían tener efectos adversos en la salud cerebral a medio-largo plazo. Sin embargo, especialistas advierten que, aunque los resultados sugieren una conexión, no demuestran que haya un efecto directo y exclusivo de los edulcorantes.

Posibles alternativas

Ante estos datos, se recomienda adoptar una postura de precaución: limitar el consumo de productos con edulcorantes artificiales, especialmente en caso de ser menor de 60 años o de padecer diabetes. Se sugiere valorar alternativas naturales como miel, jarabe de arce o puré de manzana, mientras se esperan más estudios que esclarezcan esta alerta en salud pública.