Si eres joven y te cuidas presta atención a este síntoma oculto: podrías sufrir un infarto

"A pesar de llevar una vida sana, la ciencia ha descubierto recientemente el motivo por el que personas jóvenes que se cuidan o incluso hacen deporte, tienen un infarto. Se llama lipoproteína y casi nadie sabe que la tiene alta". Esta es la contundente afirmación de Aurelio Roja, cardiólogo, quien a través de un vídeo en su perfil de TikTok ha compartido cómo este factor puede indluir en nuestra salud cardiovascular.

"El otro día tuve un paciente de cuarenta y un años, deportista, sin colesterol alto y aún así había tenido un infarto. Se trata de una partícula hereditaria, es decir, viene en tus genes, muy parecida al colesterol ldl, es decir, el malo, pero mucho más peligroso ya que es tremendamente proinflamatorio y procoagulante de la sangre", advierte el médico.

#colesterol #estrés #ejercicio #inflamación ♬ sonido original - Aurelio Rojas Sánchez @doctorrojass ¿QUÉ PUEDES HACER? 3 MEDIDAS EFICACES: 1️⃣Evalúa tu riesgo completo: No solo Lp(a), también colesterol LDL, inflamación (PCR ultrasensible), glucosa, presión arterial, y hábitos. 2️⃣Introduce estas 3 acciones que reducen riesgo aunque la Lp(a) sea alta: • Omega 3 en dosis terapéuticas (EPA/DHA 2–4 g/día): reduce inflamación y eventos cardiovasculares • Entrenamiento de fuerza + HIIT: mejora la función endotelial y reduce riesgo vascular • Dieta antiinflamatoria real food, rica en polifenoles (cacao puro, frutos rojos, AOVE, cúrcuma, ajo, té verde) 3️⃣Consulta con tu médico si eres candidato a terapias nuevas Como los inhibidores de PCSK9 (evolocumab), que sí reducen la Lp(a) hasta un 30%. #infarto

Y es que esta solo se detecta "si la pides específicamente en la analítica y solo hace falta hacerlo una vez en la vida. La mala noticia es que si la tienes alta, a día de hoy todavía no tenemos tratamiento", confiesa el cardiólogo.

"Por tanto, es prioritario que controles el resto de factores proinflamatorios. Apunta bien, nada de azúcares y ultraprocesados en la dieta, tabaco cero y controla muy bien ese exceso de peso", recomienda el médico.

"En algunos casos específicos, de más riesgo y que tu médico tiene que valorar, puede ser útil el tratamiento con estatinas o con inhibidores de p, c, k nueve. Así que, como ves, no se trata solo de cuidarte, sino saber también dónde hay que mirar. Pide que te midan la lipoproteína, sobre todo si tienes antecedentes en tu familia" concluye el especialista.