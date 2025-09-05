Si eres joven y te cuidas presta atención a este síntoma oculto: podrías sufrir un infarto
El cardiólogo Aurelio Rojas explica cómo prevenir los problemas cardiovasculares
"A pesar de llevar una vida sana, la ciencia ha descubierto recientemente el motivo por el que personas jóvenes que se cuidan o incluso hacen deporte, tienen un infarto. Se llama lipoproteína y casi nadie sabe que la tiene alta". Esta es la contundente afirmación de Aurelio Roja, cardiólogo, quien a través de un vídeo en su perfil de TikTok ha compartido cómo este factor puede indluir en nuestra salud cardiovascular.
"El otro día tuve un paciente de cuarenta y un años, deportista, sin colesterol alto y aún así había tenido un infarto. Se trata de una partícula hereditaria, es decir, viene en tus genes, muy parecida al colesterol ldl, es decir, el malo, pero mucho más peligroso ya que es tremendamente proinflamatorio y procoagulante de la sangre", advierte el médico.
Y es que esta solo se detecta "si la pides específicamente en la analítica y solo hace falta hacerlo una vez en la vida. La mala noticia es que si la tienes alta, a día de hoy todavía no tenemos tratamiento", confiesa el cardiólogo.
"Por tanto, es prioritario que controles el resto de factores proinflamatorios. Apunta bien, nada de azúcares y ultraprocesados en la dieta, tabaco cero y controla muy bien ese exceso de peso", recomienda el médico.
"En algunos casos específicos, de más riesgo y que tu médico tiene que valorar, puede ser útil el tratamiento con estatinas o con inhibidores de p, c, k nueve. Así que, como ves, no se trata solo de cuidarte, sino saber también dónde hay que mirar. Pide que te midan la lipoproteína, sobre todo si tienes antecedentes en tu familia" concluye el especialista.
