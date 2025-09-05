Misterio resuelto: esta es la razón por la que tu bebé se toca la oreja cada vez que está cansado o tiene sueño

Muchos bebés, cuando están cansados, se tocan las orejas. Pero, ¿sabes por qué? A primera vista, dicen los expertos, puede parecer un simple gesto, pero en realidad es una forma natural de autorregularse y conciliar el sueño. Tienen una especie de "superpoder". Porque al hacerlo, estimulan el nervio vago, que conecta el cerebro con órganos clave como el corazón y el sistema digestivo.

"Esta estimulación activa el sistema nervioso parasimpático, encargado de generar calma, bajar la frecuencia cardíaca y preparar al cuerpo para el descanso", explican. Todo esto con un simple gesto, el de acariciar su orejita. No obstante, aunque este "superpoder" ayuda, no siempre es suficiente para lograr noches completas de descanso. "Los despertares constantes, la falta de rutinas claras y la inmadurez del sistema nervioso pueden hacer que tu bebé (y tú) sigan acumulando cansancio", advierten.

Consejos para dormir a tu bebé

Poner música o cantar una nana a un bebé antes de dormir les ayuda a conciliar mejor el sueño, bajar la frecuencia cardiaca y mejorar la saturación de oxígeno en sangre, tal y como ha asegurado la musicoterapeuta y directora del Máster Musicoterapia Avanzada y Aplicaciones de la Universidad Autónoma de Madrid, María Jesús del Olmo.

El poder de la música

Y es que, se ha demostrado que los sonidos ayudan a calmar y facilitar el sueño ya que, según un estudio realizado por Johnson's sobre la influencia que la música tiene en la rutina del sueño de un bebé, el 80 por ciento de los que son expuestos a sonidos se duermen más rápido que los que no los escuchan.

Además, la música desempeña un papel esencial en el desarrollo social del bebé, puesto que las actividades musicales afectan a las áreas auditivas y motoras del cerebro e, incluso, ayudan a prepararse para el desarrollo del lenguaje y el balbuceo. "Por ello, es recomendable que los padres canten a sus hijos antes de ir a dormir. De hecho, se ha constatado que cuando cantan sus canciones preferidas los niños duermen más y mejor que cuando se les pone música en un CD", ha argumentado la musicoterapeuta.