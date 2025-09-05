Un nuevo estudio revela: abusar de los edulcorantes podría envejecer tu cerebro

Lo que muchos consideraban una alternativa “inofensiva” al azúcar empieza a generar dudas. Un estudio publicado en la revista Neurology apunta a que el consumo elevado de edulcorantes artificiales podría acelerar el deterioro cognitivo y afectar a la memoria con el paso de los años.

El azúcar, enemigo conocido… ¿Y los sustitutos también?

Todos sabemos que el exceso de azúcar está detrás de problemas como la obesidad, la diabetes o las enfermedades cardiovasculares. Por eso, millones de personas han optado por edulcorantes como la “solución” más sana. Pero el nuevo análisis, que siguió a más de 5.000 personas de entre 55 y 72 años durante ocho años, sugiere que el remedio podría no ser tan inocuo: los que más consumían estos productos presentaron un envejecimiento cerebral equivalente a 1,6 años más que quienes apenas los tomaban.

¿Qué dicen los expertos?

La autora principal, Claudia Suemoto, de la Universidad de São Paulo, señala que los edulcorantes “podrían no ser tan inocuos como pensábamos” y que incluso algunos estudios en animales ya habían mostrado posibles efectos en el cerebro, desde inflamación hasta neurodegeneración.

Sin embargo, no todos los especialistas comparten este entusiasmo. El neurólogo Guillermo García Ribas, del Hospital Ramón y Cajal, pide prudencia: “Este estudio puede dar pistas, pero no demuestra causalidad. Los edulcorantes suelen estar en ultraprocesados, y esos sí sabemos que dañan la salud cerebral”.

¿Un mal menor?

Los tecnólogos de alimentos coinciden: los edulcorantes pueden ser menos dañinos que el azúcar, pero eso no los convierte en buenos. De hecho, en 2023 la OMS ya desaconsejó su uso para adelgazar o prevenir enfermedades crónicas.

Aunque aún queda mucho por investigar, este trabajo añade un aviso importante: lo que usamos para sustituir el azúcar puede tener consecuencias a largo plazo, especialmente en la salud del cerebro.