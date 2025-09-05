Olvídate del Ibuprofeno si te duele la cabeza: esta es la alternativa natural que debes incorporar en tu día a día
Brócoli, almendras o aguacate son algunas de las opciones con un gran poder antiinflamatorio
Si eres de los que ante un dolor de cabeza recurre al famoso Ibuprofeno debes saber que estás ignorando a una considerable lista de potentes antiinflamatorios de origen natural.
Sobre esto ha compartido un vídeo en TikTok el cardiólogo Aurelio Rojas, quien recuerda que, muchas veces, en tu cocina está la clave de una buena salud.
"Estas son las mejores alternativas al ibuprofeno en el caso de que no quieras tomar medicación antiinflamatoria o si por tus problemas de salud, por ejemplo corazón, riñón, estómago, hipertensión arterial o porque haces ejercicio físico, no debes de tomar antiinflamatorios no estereoideos", explica el especialista.
"Hay dos tratamientos con muchos menos efectos adversos, paracetamol y metamizol. En el caso de que no quieras tomar medicación o no la necesites, también hay opciones naturales para disminuir esa inflamación en tu cuerpo", indica el médico.
"En primer lugar y muy importante, la cúrcuma. Puedes utilizarla en especia, en suplemento, añadirla a tu comida habitual o utilizarla en infusión, pero acuérdate que para potenciar su efecto antiinflamatorio, su absorción, hay que tomarla con pimienta negra", cuenta.
"En segundo luga y seguro que este lo tienes en tu cocina, aceite de oliva. El aceite de oliva es un potente antiinflamatorio, pero tienes que utilizarlo virgen extra y en crudo, así que añádelo un pelín extra a tus platos habituales, en tu comida diaria".
"Y en tercer lugar y muy importante, alimentos ricos en magnesio y ácido alfa lipoico, potentes antiinflamatorios que mejoran la regeneración celular. ¿Cuáles son estos alimentos? Brócoli, espinacas, almendras y aguacate. Mételos en tus comidas todos los días y también puedes utilizarlos en suplementos", recalca el cardiólogo.
