Estos son los 3 errores más habituales que hacen que la creatina no sirva para nada: puede llegar a tener efectos adversos

Si eres de los que consume creatina de manera habitual, debes saber que podrías estar cometiendo tres errores muy comunes y que, además de no proporcionarte todos sus beneficios, podría incluso ser contraproducente.

"Si estás tomando creatina quiero que veas este vídeo porque voy a contarte los tres errores más comunes que cometemos la mayoría de las personas y que hacen que la creatina no sirva para nada o incluso te cause efectos adversos", explica Aurelio Rojas, cardiólogo.

"El primer error y este es muy frecuente es que la mayoría piensa en la creatina como un suplemento que se toma solo el día de hacer deporte pero su mecanismo es muy diferente. Incrementar la reserva de fosfocreatina en las células de tu cuerpo especialmente en los músculos y en el cerebro para que obtengan energía más eficientemente por eso necesitas mantener los depósitos de tus células llenos así que la solución es tomarla todos los días incluso los días de descanso para mantener la saturación muscular estable y no perder sus beneficios", señala el experto.

Como cardiólogo y especialista en prevención, llevo años investigando no solo la salud cardiovascular, sino también cómo la suplementación deportiva puede ayudarte… o perjudicarte si no la haces bien. En mi consulta veo cada semana personas que pierden el dinero y los beneficios de la creatina por cometer tres errores muy comunes: 1️⃣ No tomarla todos los días. La creatina no funciona como un "boost" puntual, sino que actúa aumentando las reservas de fosfocreatina en el músculo y el cerebro. Esto optimiza la producción de ATP, la molécula de energía más importante de tu cuerpo. Si no mantienes esas reservas estables, pierdes efectividad. 2️⃣ No hidratarte lo suficiente. La creatina atrae agua al interior de la célula para mejorar la síntesis proteica y el rendimiento. Si no bebes lo suficiente, puedes deshidratar otros tejidos, aumentando el riesgo de calambres, mareos, molestias digestivas o sobrecarga renal. 3️⃣ Tomar dosis excesivas. El músculo tiene un límite de saturación. Lo que no se usa, se elimina por la orina. Esto no mejora el rendimiento y sí puede provocar problemas gastrointestinales. ✅Lo que yo recomiendo (y la ciencia respalda): • Forma: Creatina monohidrato. • Dosis: 3-5 g/día, con comida para mejorar la absorción. • Hidratación: Peso (kg) x 40 = mililitros de agua al día. • Constancia: Todos los días, incluso en descanso. Referencias por si quieres leerlas: 1. Kreider RB et al. International Society of Sports Nutrition position stand: safety and efficacy of creatine supplementation. J Int Soc Sports Nutr. 2017;14:18. 2. Branch JD. Effect of creatine supplementation on body composition and performance. Int J Sport Nutr Exerc Metab. 2003;13(2):198-226. 3. Candow DG et al. Effect of creatine supplementation during resistance training on muscle accretion in the elderly. J Nutr Health Aging. 2008;12(3):208-12. 4. Persky AM, Brazeau GA. Clinical pharmacology of the dietary supplement creatine monohydrate. Pharmacol Rev. 2001;53(2):161-76.

"El segundo error y este es el que más veo, es que la creatina atrae agua hacia dentro de las células. Esto mejora la síntesis de proteína y su rendimiento pero si no bebes lo suficiente pues deshidratas el resto de tejidos y aumentas enormemente el riesgo de calambres de mareos de problemas en tus riñones e incluso molestias digestivas así que multiplica tu peso por cuarenta y el resultado es los mililitros de agua que debes de beber al día si estás tomando creatina", indica.

"Y el error número tres que veo sobre todo en gente que hace deporte es tomar dosis excesivas pensando que así te hará pues más efecto y es que mira, el músculo tiene un límite de saturación lo que no se utiliza, el cuerpo lo elimina por la orina así que no vas a rendir más, solo vas a gastar más dinero y aumentar el riesgo de molestias en tu estómago por eso ahí va un dato que pocos mencionan la forma y la dosis más estudiada es de tres a cinco gramos de creatina monohidrato de la marca que más te guste pero que sea monohidrato preferiblemente junto con la comida para mejorar su absorción porque si lo haces mal es como tirar tu suplemento y tu dinero a la basura", concluye el experto.