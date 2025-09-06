Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Los 6 entrenamientos fáciles que arrasan este septiembre: del chaleco lastrado al método viral 6-6-6

Este septiembre no hace falta complicarse

Lucía Salazar

Septiembre siempre llega cargado de buenos propósitos, y uno de los más repetidos es ponerse en forma. La buena noticia es que este año no necesitas pasar horas en el gimnasio ni convertirte en atleta profesional: las nuevas tendencias en fitness apuestan por la variedad, la diversión y la constancia. Desde caminar con chaleco lastrado hasta imitar los movimientos de los animales, estos son los seis entrenamientos que lo están petando.

Quadrobics y animal flow: entrenar como un felino

Olvídate de las máquinas. Esta disciplina propone correr, saltar y desplazarte a cuatro patas. Su objetivo: mejorar la fuerza, la movilidad y la conciencia corporal. Mientras el animal flow es un programa más estructurado, el quadrobics es libre, salvaje y creativo. Lo importante es moverse… como si fueras un animal.

Weighted vest walking: caminar con estilo (y con peso)

Parece una simple caminata, pero al añadir un chaleco lastrado la cosa cambia. Este método está revolucionando especialmente a mujeres en la perimenopausia y menopausia, porque ayuda a mantener la densidad ósea y potencia la quema de calorías. Basta con empezar con el 5–10 % de tu peso corporal y dejar que la rutina haga su magia.

Método 6-6-6: el reto que triunfa en TikTok

Se ha convertido en viral porque es tan fácil como eficaz: seis minutos de calentamiento, 60 minutos caminando a paso ligero y seis minutos de vuelta a la calma. Una hora redonda que mejora la salud cardiovascular y ayuda a perder grasa sin apenas darte cuenta.

Standing pilates: equilibrio en vertical

Después del boom del pilates reformer, llega su versión de pie. El standing pilates fortalece el core, mejora la postura y sorprende por su intensidad. Si creías que sería un entrenamiento suave, prepárate para salir con agujetas.

Entrenamiento híbrido: fuerza y resistencia en uno

¿Por qué elegir entre cardio y pesas si puedes tenerlo todo? Los entrenamientos híbridos combinan fuerza y resistencia para un resultado equilibrado y muy motivador. Perfecto para quienes buscan mejorar su rendimiento físico de forma global.

Tecnología y bienestar: el nuevo gimnasio está en tu móvil

Apps, relojes inteligentes y hasta realidad virtual se convierten en aliados para personalizar tus rutinas, controlar la recuperación y cuidar tanto el cuerpo como la mente. Una forma de entrenar más consciente, divertida e inclusiva.

Noticias relacionadas y más

Basta con elegir el método que más se adapte a tu estilo de vida. La clave ya no está en matarse en el gimnasio, sino en disfrutar del proceso.

