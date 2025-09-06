Bajan el colesterol malo y mejoran tus arterias: así pueden ayudarte las nueces a prevenir un infarto

Por todos es sabido que los frutos secos tienen innumerables propiedades. Esros alimentos hipercalóricos son muy nutritivos, ricos en grasas saludables, proteínas, fibra, vitaminas (E, del grupo B) y minerales como magnesio, potasio y hierro.

Además, ofrecen múltiples beneficios para la salud, como la protección cardiovascular, la mejora de la digestión, el control del peso, el fortalecimiento de los huesos y el sistema nervioso, y un efecto antioxidante y saciante.

Precisamente, sobre las ventajas a nivel cardiovascular ha hablado en su perfil de TikTok el cardiólogo Aurelio Rojas, quien ha compartido lo que estudios recientes indican sobre en este caso, las nueces.

"Se ha publicado una investigación reciente sobre las nueces y el riesgo de infarto. Esto es lo que tienes que saber para aquellos que no me conozcáis. Este estudio fue publicado en dos mil trece como parte del ensayo predimed, uno de los más importantes del mundo en prevención cardiovascular", recalca el experto.

"Incluyó a más de siete mil personas con riesgo elevado de infarto y esto es lo que los investigadores descubrieron sobre las nueces. Consumir tres nueces al menos tres veces por semana redujo en un cuarenta y seis por ciento el riesgo de sufrir un infarto de miocardio fatal", dice Rojas.

¿Y si no te gustan las nueces? No pasa nada. Tienes alternativas: ✅ 1 cucharada de semillas de chía ✅ 1 cucharada de lino molido ✅ O un suplemento de omega-3 (DHA) Porque lo importante no es la nuez. Es lo que contiene: Ahora bien… Si te gustan las nueces, escúchame. Con solo 3 nueces, 3 veces a la semana (15 gramos en total) puedes mejorar tu salud más de lo que imaginas. 🫀 Tu corazón lo nota: – Baja el colesterol malo – Mejora tus arterias – Reduce el riesgo de infarto Lo han demostrado estudios del 2009, 2004 y 2017 en grandes revistas científicas ( Ej: Guasch-Ferré et al., 2017 (JACC): Comer nueces se asocia a menos infartos y muertes cardíacas) 🧠 Y tu cerebro también: – Mejora la memoria – Protege frente al deterioro cognitivo Estudios de EE. UU. y España lo confirman desde hace años (Ej Arab et al., 2014 (J Nutr Health Aging) No es magia. Es ciencia. Y está en algo tan sencillo como una nuez.

"Solo un puñado de nueces varias veces en semana. Y ahora viene lo más importante que tienes que entender, las nueces no solo son una fuente de grasa saludable. Lo que las hace tan potentes es su combinación de omega tres, vegetal, antioxidantes, fitonutrientes y fibra", cuenta el médico.

"Por eso los investigadores del estudio también observaron que quienes las comían con regularidad tenían menos inflamación y mejores niveles de colesterol ldl, así que asegúrate de incluir nueces varias veces por semana, especialmente si quieres proteger tu corazón sin medicamentos y con alimentos", concluye