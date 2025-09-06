¿Es el kéfir un aliado contra la depresión y la ansiedad? Esto es lo que dice la ciencia
Estudios recientes destacan las propiedades de este fermento
¿Kefir sí o no? Este fermento parecido al yogur se ha puesto cada vez más de moda por sus al parecer, increíbles beneficios. Pero, ¿hasta qué punto es cierto todo lo bueno que se dice de él? Aurelio Rojas, cardiólogo explica qué es lo que puede aportar a nuestra dieta.
"El kefir mejora la microbiota intestinal. Sí. Ayuda a reducir la inflamación, sí. ¿Sirve para mejorar el sistema inmune? Sí. Es bajo en lactosa comparado con la leche normal, sí. ¿Pueden tomarlo entonces los intolerantes a la lactosa? Pues no. ¿Y puede dar gases o diarrea? Pues sí, pero sobre todo si lo tomas en exceso", señala el experto.
Otro de los puntos fuertes del kéfir es que mejora la absorción de vitaminas y minerales del resto de alimentos y además, ayuda a controlar el colesterol.
En cuanto a la tensión arterial y la pérdida de peso, este lácteo también ha demostrado funcionar muy bien. Y además, "también mejora la función cardiaca y es mejor que el yogur de toda la vida, sobre todo en diversidad de probióticos", indica el médico.
Potente antidepresivo
Lo que puede que pocos sepan es que además, el kéfir puede mejorar incluso el estado de ánimo y por tanto, reducir el riesgo de sufrir depresión o ansiedad. "Cada vez más estudios lo demuestran", señala el experto.
¿El kéfir puede mejorar el estado de ánimo?
Además, si tienes problemas de acné, este lácteo puede servirte para mejorar el aspecto de tu piel e incluso, ayudarte a dormir mejor, cuenta Rojas.
Con todos estos beneficios ¿el kéfir puede alargar la vida? "Pues no lo sabemos, pero todo apunta a que puede ayudarte a vivir mejor. Y para ello el mejor consejo es que si lo tomas por la mañana junto a fruta fresca rica en vitamina c, como el kiwi o las fresas, aumentas la acción de los probióticos, mejoras las defensas y disminuyes el cortisol, la hormona del estrés. Un pequeño hábito que puede marcar una gran diferencia en tu energía y en tu corazón", señala el cardiólogo.
