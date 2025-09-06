¿Es el kéfir un aliado contra la depresión y la ansiedad? Esto es lo que dice la ciencia

¿Kefir sí o no? Este fermento parecido al yogur se ha puesto cada vez más de moda por sus al parecer, increíbles beneficios. Pero, ¿hasta qué punto es cierto todo lo bueno que se dice de él? Aurelio Rojas, cardiólogo explica qué es lo que puede aportar a nuestra dieta.

"El kefir mejora la microbiota intestinal. Sí. Ayuda a reducir la inflamación, sí. ¿Sirve para mejorar el sistema inmune? Sí. Es bajo en lactosa comparado con la leche normal, sí. ¿Pueden tomarlo entonces los intolerantes a la lactosa? Pues no. ¿Y puede dar gases o diarrea? Pues sí, pero sobre todo si lo tomas en exceso", señala el experto.

Otro de los puntos fuertes del kéfir es que mejora la absorción de vitaminas y minerales del resto de alimentos y además, ayuda a controlar el colesterol.

En cuanto a la tensión arterial y la pérdida de peso, este lácteo también ha demostrado funcionar muy bien. Y además, "también mejora la función cardiaca y es mejor que el yogur de toda la vida, sobre todo en diversidad de probióticos", indica el médico.

Lo que dice la evidencia científica: - Mejora la microbiota intestinal y favorece la digestión (1,2). - Refuerza el sistema inmune gracias a su riqueza en probióticos, vitamina D y K (3). - Puede ayudar a reducir la inflamación, el colesterol y mejorar la presión arterial (4,5). - Tiene efecto indirecto en el control del peso al modular saciedad y metabolismo (6). Pero no es para todos: - Puede dar gases o diarrea en personas con intolerancia a la lactosa. - No está recomendado en personas inmunodeprimidas sin supervisión médica. La mejor manera de tomarlo, según la evidencia: - 1 vaso pequeño (150–200 ml) al día, preferiblemente en ayunas o por la mañana. - Combínalo con fruta rica en vitamina C (como kiwi, fresas o arándanos): la vitamina C potencia la absorción de hierro, mejora el equilibrio antioxidante y refuerza la sinergia probiótica. - Acompáñalo de una dieta rica en fibra y alimentos reales para potenciar sus efectos en la microbiota. Un hábito sencillo, natural y con respaldo científico que puede marcar la diferencia en tu energía, tu digestión y tu salud cardiovascular. Referencias científicas 1. Rosa DD, et al. Kefir and gut microbiota modulation: Implications in human health. Crit Rev Food Sci Nutr. 2017;57(19):3891-3906. 2. Bourrie BC, et al. The microbiota and health promoting characteristics of the fermented beverage kefir. Front Microbiol. 2016;7:647. 3. Vinderola G, et al. Kefir, a fermented milk: Health benefits and probiotic properties. Food Res Int. 2005;38(8-9): 895–903. 4. Ostadrahimi A, et al. Effect of probiotic fermented milk (kefir) on blood pressure: A randomized controlled trial. Iran J Public Health. 2015;44(2):228–236. 5. Zajšek K, et al. Kefir: A fermented milk product with proven health benefits. J Dairy Sci. 2013;96(4):2744–2757. 6. Bellikci-Koyu E, et al. Effects of regular kefir consumption on gut microbiota, serum lipids, and body composition in overweight and obese patients. Nutr Res. 2019;61:25–32.

Potente antidepresivo

Lo que puede que pocos sepan es que además, el kéfir puede mejorar incluso el estado de ánimo y por tanto, reducir el riesgo de sufrir depresión o ansiedad. "Cada vez más estudios lo demuestran", señala el experto.

¿El kéfir puede mejorar el estado de ánimo?

Además, si tienes problemas de acné, este lácteo puede servirte para mejorar el aspecto de tu piel e incluso, ayudarte a dormir mejor, cuenta Rojas.

Con todos estos beneficios ¿el kéfir puede alargar la vida? "Pues no lo sabemos, pero todo apunta a que puede ayudarte a vivir mejor. Y para ello el mejor consejo es que si lo tomas por la mañana junto a fruta fresca rica en vitamina c, como el kiwi o las fresas, aumentas la acción de los probióticos, mejoras las defensas y disminuyes el cortisol, la hormona del estrés. Un pequeño hábito que puede marcar una gran diferencia en tu energía y en tu corazón", señala el cardiólogo.