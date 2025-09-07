¿Por qué los niños rechinan los dientes mientras duermen? Ojo, que el culpable de ello pueden ser las pantallas

¿Tu hijo rechina los dientes mientras duerme? Pues debes saber que detrás de ello hay una alteración del sistema nervioso. Así lo explica la odontopediatra Lucía Baquero en un podcast (GDentalk). Baquero es odontóloga por la Universidad Europea de Madrid, tiene máster en Odontopediatría y máster en Ortodoncia y Ortopedia dontofacila. Sabe bien de lo que habla.

Rechinar los dientes es la respuesta, según explica, a la alternación de los neurotransmisores, la dopamina y la serotonina. Baquero aclara que esto "no es una enfermedad per sé, sino el síntoma de que algo está pasando". Algo malo, un problema. Aunque hay muchísimas causas, la experta menciona algunos: el reflujo, una mal respiración oral, transtorno del sueño... E incluso el abuso de pantallas y azúcares o, peor aún, un caso de estrés en la infancia.

"Lo importante es ver cuál es esa causa, no solo enfocándonos en los dientes, sino también intentando ver más allá: cómo duerme ese niño, qué alimentación lleva, qué habitos tiene antes de dormir… Y si ese bruxismo se mantiene en el tiempo", comenta Baquero, que pide en estas situaciones "hacer equipo" con otros profesionales, como otorrinos, pediatras, neumólogos...

Consejos básicos

Como consejo básico, Lucía Baquero insiste en la higiene dental del sueño. Esto es: "Que ese niño intente no consumir pantallas dos horas antes de acostarse, tampoco hacer deporte cerca de la hora del sueño, porque le excita. Hay que evitar azúcares en la medida de los posible. Y luego también ayuda una ducha caliente, la lectura… Ese momento previo de irse a dormir para que vaya relajando", concluye.

Rutina del sueño

El doctor Gonzalo Pin Arboledas, coordinador del Grupo del Sueño y Cronobiología de la Asociación Española de Pediatría, explica qué rutina del sueño deberíamos llevar en caso de niños. Esta rutina empieza ya por la mañana, cuando el niño se levanta:

Es importante exponer a los niños a luz natural a primeras horas de la mañana

Procurar que vayan al colegio andando o en bicicleta para activarse

Luego hay que reducir la actividad física tres o cuatro horas antes del inicio del sueño

No utilizar las pantallas dos horas antes de acostarse.

A esto, el pediatra añade la denominada “crononutrición’, es decir, tener unos horarios regulares de comidas y procurar hacerlo un rato antes de irse a la cama".