Reduce la inflamación intestinal y protege tu metabolismo: todos los beneficios que puede proporcionarte la chía
Esta semilla, tan de moda desde hace unos años, es rica en fibra y puede ser un gran aliado en tus desayunos
"Una sola cucharadita de semillas de chía al día puede ser una excelente ayuda para resetear la salud de tu intestino y te voy a dar cuatro razones por las que deberías incluirla desde hoy". Este es el consejo de Aurelio Rojas, cardiólogo y quien a través de su perfil de TikTok, ha compartido un vídeo en el que recomienda incluir en tu dieta este ingrediente por su alto contenido en fibra.
"Como cardiólogo suelo recomendarla mucho a mis pacientes. En primer lugar, la chía tiene fibra soluble e insoluble. La fibra soluble forma un gel con el agua que facilita la digestión y mejora enormemente el estreñimiento", dice el médico.
"Segundo, la fibra de las semillas de chía alimenta las bacterias buenas de tu intestino y mejora el equilibrio de tu microbiota, actuando como un potente prebiótico", señala el médico.
"Tercero, las semillas de chía absorben hasta diez veces su peso en agua, formando un gel que ayuda a mantener tu intestino y a ti bien hidratado", cuenta.
"Y cuarto, la fibra soluble ralentiza la absorción de azúcares evitando picos de glucosa e insulina en sangre", destaca el cardiólogo.
Un interesante superalimento
Las semillas de chía son un "superalimento" rico en fibra, omega-3, proteínas, vitaminas y minerales como el calcio y el fósforo. Sus propiedades incluyen beneficios para la salud digestiva y cardiovascular, ayuda a regular el nivel de azúcar en la sangre, favorece la saciedad para el control del peso y aporta compuestos antioxidantes que combaten el envejecimiento celular.
Propiedades Nutricionales
- Fibra: Es una fuente excepcional de fibra soluble e insoluble, beneficiosa para la salud intestinal y la regulación del colesterol y la glucosa.
- Omega-3: Contiene ácido alfa-linolénico (ALA), un tipo de grasa saludable que promueve la salud cardiovascular.
- Proteínas: Aporta proteínas de origen vegetal, aunque son de carácter incompleto.
- Vitaminas: Incluye vitaminas del grupo B, como la B1 y la B3, y otras como la vitamina A y E.
- Minerales: Destaca por su alto contenido en calcio, fósforo, potasio y zinc.
- Antioxidantes: Posee antioxidantes (polifenoles y flavonoides) que protegen las células del daño oxidativo.
