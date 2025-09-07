Reduce la inflamación intestinal y protege tu metabolismo: todos los beneficios que puede proporcionarte la chía

"Una sola cucharadita de semillas de chía al día puede ser una excelente ayuda para resetear la salud de tu intestino y te voy a dar cuatro razones por las que deberías incluirla desde hoy". Este es el consejo de Aurelio Rojas, cardiólogo y quien a través de su perfil de TikTok, ha compartido un vídeo en el que recomienda incluir en tu dieta este ingrediente por su alto contenido en fibra.

"Como cardiólogo suelo recomendarla mucho a mis pacientes. En primer lugar, la chía tiene fibra soluble e insoluble. La fibra soluble forma un gel con el agua que facilita la digestión y mejora enormemente el estreñimiento", dice el médico.

#chia #intestino #digestion #fibra ♬ sonido original - Aurelio Rojas Sánchez @doctorrojass Estudios recientes muestran que aumentar la ingesta de fibra soluble y prebióticos mejora la diversidad bacteriana, reduce la inflamación intestinal y protege tu metabolismo. Y para esto la chía puede ser tu mejor aliando ¿Una forma fácil de tomarlas? ➡️ Pudding de chía: • 1 cucharada de semillas de chía • 1/2 vaso de leche (normal, vegetal o sin lactosa) y medio plátano triturado • 1/2 cucharadita de cacao puro o canela • Reposar 2h en nevera (o toda la noche). • Añade fruta fresca por encima (como arándanos). Una cucharadita al día durante 2 semanas , y tu intestino lo va a notar. Si te ha sido útil, compártelo. Pequeños cambios. Grandes resultados. REF: Ulbricht C, Chao W, Nummy K, Costa D, Genao M, Isaac R, et al. Chia (Salvia hispanica): a systematic review by the Natural Standard Research Collaboration. Rev Recent Clin Trials. 2009;4(3):168-74. doi:10.2174/157488709789957857. Zhong Y, Nyman M, Fåk F. Modulation of gut microbiota in rats fed high-fat diets by processing whole-grain barley to barley malt. Mol Nutr Food Res. 2015;59(10):2066–2076. doi:10.1002/mnfr.201500122 #chía

"Segundo, la fibra de las semillas de chía alimenta las bacterias buenas de tu intestino y mejora el equilibrio de tu microbiota, actuando como un potente prebiótico", señala el médico.

"Tercero, las semillas de chía absorben hasta diez veces su peso en agua, formando un gel que ayuda a mantener tu intestino y a ti bien hidratado", cuenta.

"Y cuarto, la fibra soluble ralentiza la absorción de azúcares evitando picos de glucosa e insulina en sangre", destaca el cardiólogo.

Un interesante superalimento

Las semillas de chía son un "superalimento" rico en fibra, omega-3, proteínas, vitaminas y minerales como el calcio y el fósforo. Sus propiedades incluyen beneficios para la salud digestiva y cardiovascular, ayuda a regular el nivel de azúcar en la sangre, favorece la saciedad para el control del peso y aporta compuestos antioxidantes que combaten el envejecimiento celular.

Propiedades Nutricionales

Fibra: Es una fuente excepcional de fibra soluble e insoluble, beneficiosa para la salud intestinal y la regulación del colesterol y la glucosa.

Omega-3: Contiene ácido alfa-linolénico (ALA), un tipo de grasa saludable que promueve la salud cardiovascular.

Proteínas: Aporta proteínas de origen vegetal, aunque son de carácter incompleto.

Vitaminas: Incluye vitaminas del grupo B, como la B1 y la B3, y otras como la vitamina A y E.

Minerales: Destaca por su alto contenido en calcio, fósforo, potasio y zinc.