Si sufres palpitaciones o taquicardias, esta es la maniobra que debes conocer para controlarlas

Si eres de los que suele sufrir episodios de taquicardia o palpitaciones hay un sencillo truco que debes conocer para poder hacer frente a ello y bajar tu frecuendia cardiaca. Aurelio Roja, cardiólogo, ha explicado en su perfil de TikTok cómo debes efectuar esta maniobra.

"Es la más efectiva que necesitas saber si tienes un episodio de palpitaciones o taquicardia. Con ella vas a conseguir resetear el sistema eléctrico del corazón disminuyendo rápidamente tu frecuencia cardíaca. Se llama maniobra de Valsalva, así que presta atención porque voy a explicarte cómo puedes hacerla por ti mismo", señala el médico.

"En primer lugar, vamos a llenar los pulmones de aire al máximo. En segundo lugar, tienes que contraer fuertemente el abdomen y hacer como que vas a echar todo ese aire, pero sin hacerlo te puedes ayudar tapándote la nariz vas a contar hasta 10, te vas a poner muy rojo y luego vas a echar todo el aire bruscamente", cuenta el cardiólogo.

"Puedes repetir esta maniobra las veces que tú quieras. Te recomiendo que descanses unos minutos entre 1 y otra vez, porque esos cambios bruscos de presión en alturas podrían hacer que te marees, que si los síntomas no desaparecen o además se acompañan de dolor en el pecho, dificultad respiratoria o sensación de mareo, consultes con tu médico por favor lo antes posible y espero que como a todos mis pacientes les ha ayudado, a ti también te ayude", concluye el médico.

En medicina

Evaluación cardíaca: Se utiliza para evaluar la función autonómica y cardíaca, ayudando a identificar problemas en estas áreas.

Arritmias: Puede ser útil para revertir algunas taquicardias supraventriculares al estimular el nervio vago.

Diagnóstico: Sirve para diagnosticar hernias, varicocele y problemas en el suelo pélvico.

Maniobra de Valsalva, en qué consiste

La maniobra de Valsalva consiste en forzar la exhalación de aire con la boca y la nariz cerradas, aumentando la presión intratorácica y la presión intraabdominal. Se usa para destapar los oídos, aliviar la presión en el oído medio durante un vuelo o buceo, y en medicina para evaluar la función del sistema nervioso autónomo y del corazón, además de poder revertir algunas arritmias cardíacas. Para realizarla, se inspira profundamente, se tapa la nariz y se cierra la boca, y luego se sopla fuertemente sin dejar que el aire salga durante unos segundos.