Ten mucho cuidado si identificas alguno de estos signos en tu cuerpo: puede ser colesterol genético y acabar en infarto
Esta es la seria advertencia de los cardiólogos
Tener el colesterol alto es un quebradero de cabeza para todos aquellos que lo padecen. Una dieta variada, baja en grasas y ejercicio regular pueden ayudar a controlar sus niveles e incluso, bajarlo considerablemente, pero, y ¿si lo que tienes es colesterol genético? ¿cómo se puede hacer frente a esta patología?
Aurelio Rojas, cardiólogo, desvela los señales que tu propio cuerpo puede dar y que pueden ser una alarma a tener en cuenta.
"Si tienes alguno de estos signos en tu cuerpo podrías tener colesterol genético alto sin saberlo. En primer lugar vas a fijarte en tus párpados, especialmente en la parte interna y vas a comprobar que no tienes estos pequeños bultitos amarillos llamados santelasmas", cuenta el médico.
"Ahora en el mismo ojo, vas a fijarte dentro justo en el iris, si ves un anillo grisáceo alrededor del iris como este se llama arco corneal y es muy habitual en personas mayores pero nunca en personas menores de cincuenta años", añade.
"Y en último lugar vas a revisar tu tendón de aquiles los codos y los nudillos y vas a fijarte que no tengas pequeños núdulos como estos llamados santomas. Todo esto que acabas de ver son depósitos de colesterol y en muchos casos el primer y único signo de que tu colesterol es genético una condición llamada hipercolesterolemia familiar que afecta a una de cada doscientas cincuenta personas la mayor parte de ellas sin diagnosticar porque no conocen estas sencillas señales", cuenta.
"Así que si tú o alguien de tu familia tiene alguno de estos signos solo tenlo en cuenta y pide a tu médico una analítica de lípidos completa". recomienda Rojas.
Una alteración genética
El colesterol genético se refiere a la hipercolesterolemia familiar (HF), un trastorno hereditario causado por un defecto en un gen que impide al cuerpo eliminar el colesterol LDL ("malo") de la sangre de manera eficiente. Este defecto, transmitido por uno o ambos padres, provoca niveles muy altos de colesterol, aumentando el riesgo de enfermedades cardiovasculares tempranas. El diagnóstico se realiza mediante un análisis de sangre y, en algunos casos, un estudio genético, y es crucial para iniciar un tratamiento que incluya medicamentos, dieta y ejercicio, reduciendo así las complicaciones graves.
