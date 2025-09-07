Si tienes estrés crónico, insomnio o haces deporte a menudo, este es el suplemento que no debe faltar en tu día a día
El cardiólogo Aurelio Rojas explica cómo este imprescindible puede ayudarte a
"Estos son los 3 tipos de personas en los que es más recomendable suplementarse con magnesio. En primer lugar las personas con niveles elevados de estrés. Los niveles elevados de cortisol alteran el metabolismo energético de nuestras células y la obtención de energía se utiliza por vías alternativas que utilizan gran cantidad de magnesio por tanto, tomarlo de manera externa va a mejorar la fosforilación oxidativa de tus células que obtengan mejor energía y que tú te sientas con más fuerza", señala el experto.
"En segundo lugar la personas con insomnio. Suplementarse con magnesio no solo mejora la función y la relajación neuronal sino que también favorece la secreción endógena de melatonina, la hormona que utiliza nuestro cuerpo para regular el descanso, así que tomar magnesio una o una hora y media antes de irte a la cama. Va a mejorar tu descanso enormemente", recuerda Rojas.
"Y en tercer lugar, personas que hacen deporte o personas que tienen enfermedades crónicas. Estos dos tipos de personas necesitan obtener energía de una manera mucho más eficiente ya sea para rendir en el deporte para recuperarse mejor o para luchar contra sus enfermedades y en eso el magnesio te va a ayudar así que ya sabes que tomar magnesio es muy recomendable pero si eres una de estas personas más todavía", destaca el experto.
"Te recuerdo que las mejores formas las más biodisponibles son magnesio citrato y visglicinato y que la mejor hora para tomarlo es una hora hora y media antes de irte a la cama además te recuerdo que para favorecer su absorción y disminuir sus efectos adversos sobre todo diarrea debes de tomarlo con abundante agua y al igual que a muchos de mis pacientes esto les ha servido de ayuda", destaca.
Propiedades vitales para el organismo
El magnesio es un mineral esencial con propiedades vitales para el organismo, actuando como cofactor en más de 300 reacciones bioquímicas que regulan la función nerviosa y muscular, la producción de energía, el ritmo cardíaco y la salud ósea. También ayuda a mantener niveles saludables de glucosa en sangre, apoya la función del sistema inmunitario, reduce el estrés y la ansiedad, y contribuye a un descanso adecuado.
Beneficios y funciones del magnesio:
- Función muscular y nerviosa:
- Es crucial para la contracción y relajación muscular, así como para la transmisión de impulsos nerviosos.
- Producción de energía:
- Interviene en la síntesis de ATP, la molécula encargada de almacenar y transferir energía en las células.
- Salud ósea:
- Ayuda a la absorción del calcio, siendo fundamental para el desarrollo y mantenimiento de huesos fuertes.
- Regulación de la glucosa en sangre:
- Contribuye a mantener estables los niveles de azúcar, y ayuda a disminuir la resistencia a la insulin
