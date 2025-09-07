Si tienes problemas de corazón, estos son los alimentos, según la ciencia, que ayudan a regenerar las células de este órgano
La clave para hacer frente a algunos problemas cardiacos puede estar en la dieta
Aunque el corazón es un órgano muy complejo, distintos estudios recientes han confirmado que algunos alimentos pueden activar procesos de reparación en sus células musculares y de sus vasos sanguíneos, incluso después de un infarto.
Para saber cuáles son estos alimentos y cómo debes consumirlos, Aurelio Rojas, cardiólogo, lo explica a través de un vídeo compartido en su perfil de TikTok.
"Esto es lo que tienes que saber y además es especialmente útil si has tenido un infarto, tienes factores de riesgo o hay antecedentes en tu familia de problemas de corazón. En primer lugar, consumir granada de forma regular ha demostrado activar genes de regeneración vascular y reducir la fibrosis del corazón tras el daño cardíaco", indica el médico.
"En segundo lugar, los arándanos, gracias a sus antocianinas, han demostrado que son capaces de reparar las mitocondrias dañadas y mejorar la función del corazón, sobre todo tras sufrir isquemia", dice el experto.
"En tercer lugar, ¿y cómo nos íbamos a olvidar de él? el pescado azul, salmón, sardina o caballa ha demostrado que consumir pescado azul estimula genes regeneradores y previene el remodelado del corazón, sobre todo tras un infarto".
"Y ahora viene lo más importante que tienes que entender. Y esto no es magia, es nutrición cardioprotectora con respaldo científico. Es las cantidades de cada uno, media granada o un vaso de Zumo natural al día, un puñado de arándanos entre cincuenta o cien gramos al día y dos tres raciones de pescado azul por semana de unos ciento cincuenta gramos cada una, es suficiente para obtener estos beneficios", subraya el médico.
"Así que recuerda, no hay pastilla que sustituya una buena alimentación como esta, y estos tres alimentos han demostrado y puede marcar la diferencia si tu corazón está en problemas", explica Rojas.
- La divertida vuelta a clase de los profesores de un colegio de Gijón: ¡en furgoneta y al ritmo del Equipo A!
- La extraña desaparición de un joven en Asturias: su familia lo busca tras el hallazgo de tres maletas suyas en Soto del Barco
- El tendero que no cambia su barrio de Oviedo 'por nada del mundo': 'A la tienda viene gente que era de aquí y ahora vive en otros sitios
- Así luce (por dentro y por fuera) el IES más caro de Asturias: 'superaulas' y techos ajardinados en una obra 'icónica
- Vuelco en el turismo de Castrillón: las playas del concejo pierden en bañistas lo equivalente a tres llenos en el Camp Nou
- La familia De La Cera, fundadora de la compañía de limpieza Lacera, premiada por la empresa familiar de Asturias
- Condenado un gijonés por agredir sexualmente a la hija de unos amigos en una atracción de feria
- El calor estival resiste en Asturias (por poco tiempo): esta es la previsión para el puente