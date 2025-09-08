Adiós al azúcar, esto es lo que tienes que desayunar si quieres mejorar tu salud

Si quieres empezar el día con buen pie y mejorar tu salud, deberías decir adiós al azúcar en tus desayunos.

Esto es lo que recomienda la tiktoker Boticaria García quien señala que si quieres evitar las subidas y bajas de azúcar deberás apostar por un desayuno salado. Y es que, como explica, "empezar el día con un pico de azúcar en el desayuno es como subir al Dragón Khan del azúcar. Los picos de glucosa pueden hacer que tengas hambre de nuevo más rápido y anheles alimentos dulces. Además, el exceso de azúcar que tu cuerpo no usa, porque generalmente pasas la mañana sentado, viajará a tu hígado y puede almacenarse en forma de grasa".

En su lugar, la tiktoker ofrece varias alternativas mucho más saludables para desayunar, entre ellas, "yogur natural con avena, kéfir con frutos rojas, tostadas de pan integral con queso fresco, con tomate, con aguacate o todo junto, huevos revueltos o tortilla".

También recomienda comer fruta entera "si la dejas con piel en muchas de ellas, mucho mejor". Asimismo, apunta que si "espolvoreas semillas de lino molidas o trozos de nueces sobre estos desayunos, además de darles un toque crujiente, los harás más completos".

Probablemente estás comiendo el kiwi de forma incorrecta sin saberlo. Así lo señala Boticaria García en su canal de TikTok, donde explica que hay una manera mucho más beneficiosa de consumir esta fruta: comerla con piel.

Según detalla, al ingerir el kiwi sin pelarlo, se incrementa notablemente su aporte nutricional: un 50 % más de fibra, un 32 % más de folatos y un 10 % más de vitamina E en comparación con el kiwi pelado.

Pero eso no es todo. La experta añade que la actividad antioxidante se triplica cuando se consume con la cáscara, en lugar de limitarse solo a la pulpa.

Eso sí, recomienda lavar bien la fruta bajo el grifo, usando un cepillo suave o un paño limpio para eliminar los pelitos de la piel.

Extremos más duros

Y como truco adicional, puedes quitar los extremos más duros si te resultan incómodos. Aunque, si no te molestan y tienes una buena dentadura, ¡puedes comer el kiwi entero sin problema!