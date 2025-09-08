Cuidado si notas una línea marrón o negra en una uña, esto es lo que te puede ocurrir

¿Te ha salido una línea marrón o negra en la uña? Pues ten mucho cuidado, ya que las causas de este fenómeno son muy variadas y podrías necesitar atención médica.

Y es que, como explican en el canal de Tik Tok Farmacéuticos, esta línea marrón o negra "podría ser melanoniquia, un cambio de coloración causado por un exceso de melanina o un aumento de melanocitos. Puede aparecer como una franja longitudinal o, más raramente, como una banda transversal".

Entre las principales causas de que aparezca esta línea en la uña está que sea "fisiológica en personas con piel oscura o durante el embarazo, pero también puede deberse a infecciones por hongos o bacterias, a traumatismos o a ciertos fármacos, como tratamientos contra el cáncer, como por ejemplo la ciclofosfamida".

Aseguran que, en otros casos, "puede estar relacionada con lesiones benignas, pero es fundamental descartar un melanoma debajo de la uña, sobre todo si aparece en una sola. Ante la duda, se recomienda realizar una biopsia".

En cuanto al tratamiento, dependerá de la causa: "si es una infección, se usan antibióticos o antifúngicos; si lo provoca un fármaco, se valora suspenderlo; y si se confirma un melanoma, puede requerir cirugía".

Así que recomiendan que, en caso de detectarlas, "consulta siempre con un profesional sanitario si la detectas".

Aunque muchos lo pasan por alto, el agua con la que nos lavamos el cabello puede tener un gran impacto en su salud y apariencia. En especial, las aguas duras —ricas en minerales— pueden dejar el pelo apagado, reseco y con textura áspera.

Por suerte, @lenadepons ha descubierto un tratamiento que está dando mucho que hablar en redes y que promete convertirse en el salvavidas capilar definitivo.

El nuevo imprescindible contra los efectos del agua dura

Quienes viven en ciudades o zonas costeras son los más afectados por las aguas duras, que alteran la textura natural del cabello. Aquí entra en escena la gama Premier de Kérastase, y en particular su tratamiento pre-champú con ácido cítrico, diseñado para combatir precisamente este problema.

Aunque @lenadepons vive en el Pirineo catalán —donde el agua no es especialmente dura—, quiso probar el producto para comprobar sus efectos. El resultado fue más que prometedor: su fórmula contiene un 8% de ácido cítrico, que actúa eliminando los minerales acumulados en la fibra capilar. También incluye péptidos y glicina, ingredientes que reparan y suavizan el cabello desde el interior, mejorando su brillo y textura.

¿Cómo se aplica?

Este pre-champú se utiliza sobre el cabello húmedo, antes del lavado. Se recomienda aplicar entre 3 y 5 pulsaciones según el largo del pelo, dejar actuar durante 5 minutos, y luego enjuagar utilizando el champú de la misma línea.

Además de sus beneficios visibles, el tratamiento destaca por su aroma cítrico elegante, propio de los productos de alta gama.