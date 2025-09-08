Cuidado si notas una línea marrón o negra en una uña, esto es lo que te puede ocurrir
Las causas son muy variadas
¿Te ha salido una línea marrón o negra en la uña? Pues ten mucho cuidado, ya que las causas de este fenómeno son muy variadas y podrías necesitar atención médica.
Y es que, como explican en el canal de Tik Tok Farmacéuticos, esta línea marrón o negra "podría ser melanoniquia, un cambio de coloración causado por un exceso de melanina o un aumento de melanocitos. Puede aparecer como una franja longitudinal o, más raramente, como una banda transversal".
Entre las principales causas de que aparezca esta línea en la uña está que sea "fisiológica en personas con piel oscura o durante el embarazo, pero también puede deberse a infecciones por hongos o bacterias, a traumatismos o a ciertos fármacos, como tratamientos contra el cáncer, como por ejemplo la ciclofosfamida".
Aseguran que, en otros casos, "puede estar relacionada con lesiones benignas, pero es fundamental descartar un melanoma debajo de la uña, sobre todo si aparece en una sola. Ante la duda, se recomienda realizar una biopsia".
En cuanto al tratamiento, dependerá de la causa: "si es una infección, se usan antibióticos o antifúngicos; si lo provoca un fármaco, se valora suspenderlo; y si se confirma un melanoma, puede requerir cirugía".
Así que recomiendan que, en caso de detectarlas, "consulta siempre con un profesional sanitario si la detectas".
