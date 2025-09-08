Pasta dental de brócoli: así te ayuda a destruir la bacteria que inicia las caries

Muchos puede que no contemplen al brócoli como una de sus verduras favoritas, pero esta hortaliza, además de sus poderes antioxidantes también se caracteriza por ser rica en Diindolilmetano, un fitonutriente que destruye hasta el 90% del biofilm de Streptococcus mutans, la bacteria que inicia las caries, sin dañar nuestras células sanas.

Sobre este curioso dato ha añadido más información el cardiólogo Aurelio Rojas, quien a través de un vídeo compartido en su perfil de TikTok ha recordado que la inflamación de las encías y las infecciones bucales no se quedan en la boca. Estas pueden entrar en la sangre, aumentar la inflamación sistémica y acelerar la aterosclerosis, el mismo proceso que tapa las arterias del corazón.

"Ese crunch que escuchas al morder el brócoli es el mejor protector bioquímico para tu boca. Dentro de esta humilde verdura que a no todos nos gusta, se esconde el 3,3 dindolilmetano y los científicos lo llaman el enjuague bucal de la naturaleza", desvela el experto.

@doctorrojass Lo curioso es que lo descubrí leyendo investigaciones sobre el DIM (3,3'-Diindolilmetano), un fitonutriente que destruye hasta el 90% del biofilm de Streptococcus mutans, la bacteria que inicia las caries, sin dañar nuestras células sanas. Como cardiólogo, esto me llamó la atención por una razón muy clara: La inflamación de las encías y las infecciones bucales no se quedan en la boca. Pueden entrar en la sangre, aumentar la inflamación sistémica y acelerar la aterosclerosis, el mismo proceso que tapa las arterias del corazón. Por eso siempre digo que cuidar tu boca es cuidar tu corazón. Y lo mejor: la naturaleza ya nos da herramientas como el brócoli. Comer crucíferas 2–3 veces por semana, preferiblemente al vapor, y añadir mostaza en polvo o brotes de brócoli potencia aún más su efecto protector. Lo veo cada día en mi consulta: las personas que cuidan su alimentación, su boca y sus hábitos… llegan mucho más lejos🙂 ➡️ Ejemplos de crucíferas: • Brócoli • Coliflor • Coles de Bruselas • Kale (col rizada) • Col lombarda y col blanca • Repollo • Rábanos • Nabos • Mostaza y sus semillas PARA LOS ESTUDIOSOS: 1. Baruch Y, Golberg K, Sun Q, Gin KY-H, Marks RS, Kushmaro A. 3,3′-Diindolylmethane (DIM): a potential therapeutic agent against cariogenic Streptococcus mutans biofilm. Antibiotics (Basel). 2023 Jun 6;12(6):1017. doi:10.3390/antibiotics12061017. 2. Connolly EL. Glucosinolates from cruciferous vegetables and their … PMCID: PMC8575925. 2021. 3. Dmytriv TR, et al. Glucoraphanin conversion into sulforaphane and related … Front Physiol. 2025. 4. Linus Pauling Institute. Cruciferous vegetables. Micronutrient Information Center, Oregon State University. 5. Yagishita Y, et al. Broccoli or sulforaphane: is it the source or dose that … Molecules. 2019;24(19):3593.

"Múltiples investigaciones a lo largo de todo el mundo han descubierto que el din puede destruir hasta el noventa por ciento de las bacterias y la placa que causan caries y lo hace sin dañar tus células sanas y es que a diferencia de otros productos químicos sintéticos para la higiene dental, el din ha mostrado cero toxicidad para nuestras células incluso a dosis muy altas", asegura Rojas.

"Y aquí va lo útil. Con comer brócoli dos o tres veces por semana ya aprovechas este efecto. Eso sí, recuerda cocinarlo al vapor o salteado y si le añades, atención porque esto no te lo esperas, mostaza al gusto multiplica sus beneficios ya que reactiva la formación de sulforafano, el potente antioxidante anticáncer y antiinflamatorio del brócoli", cuenta el cardiólogo.

"Mientras la industria del cuidado bucal busca fórmulas químicas para vendernos, la naturaleza lleva siglos sirviéndonos directamente al tenedor este potente aliado que ahora la industria bucal busca meter en sus productos", concluye el médico.