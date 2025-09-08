Los peligros de dormir con la boca abierta: caries, encías secas y esmalte más débil son algunas de las consecuencias de esta práctica
Esto es lo que recomiendan los expertos para atajar este hábito, en gran medida, involuntario
Muchas personas tienden sin darse cuenta, a dormir con la boca abierta. Una manía que puede pasar factura a tu salud bucodental, tal y como ha contado la dentista Lucía Palma en su perfil de TikTok.
"¿Duermes con la boca abierta? podrías estar dañando tus dientes, incluso podrías estar desarrollando caries sin tú saberlo", advierte la dentista.
Y es que "aunque te cepilles bien los dientes antes de dormir. Cuando duermes con la boca abierta la saliva se seca. Y es que la saliva es lo que protege tus dientes de forma natural mientras duermes. Sin saliva, el entorno de tu boca se vuelve más ácido y ese ambiente ácido favorece la aparición de caries", cuenta la experta.
"Además, el esmalte se debilita, las encías se secan y puedes despertarte con sensibilidad. No es solo un hábito incómodo, puede tener consecuencias reales si no se corrige a tiempo", añade.
¿Y qué puedes hacer? "Intenta respirar por la nariz mientras duermes, evita ambientes muy secos o con calefacción muy directa. Y si notas la boca seca o los dientes sensibles al despertar, coméntaselo a tu dentista".
- La extraña desaparición de un joven en Asturias: su familia lo busca tras el hallazgo de tres maletas suyas en Soto del Barco
- El tendero que no cambia su barrio de Oviedo 'por nada del mundo': 'A la tienda viene gente que era de aquí y ahora vive en otros sitios
- Trágico accidente en Gijón: fallece un motorista de 71 años al salirse de la vía en la autovía Minera
- Así luce (por dentro y por fuera) el IES más caro de Asturias: 'superaulas' y techos ajardinados en una obra 'icónica
- Desvelado el misterio de las maletas de Soto del Barco: la Guardia Civil localiza al joven desaparecido cuando iba a recuperarlas
- Condenado un gijonés por agredir sexualmente a la hija de unos amigos en una atracción de feria
- El alcalde de Siero pasará en Eslovaquia el Día de Asturias, acompañando a 300 soldados de Cabo Noval
- La divertida vuelta a clase de los profesores de un colegio de Gijón: ¡en furgoneta y al ritmo del Equipo A!