Los peligros de dormir con la boca abierta: caries, encías secas y esmalte más débil son algunas de las consecuencias de esta práctica

Muchas personas tienden sin darse cuenta, a dormir con la boca abierta. Una manía que puede pasar factura a tu salud bucodental, tal y como ha contado la dentista Lucía Palma en su perfil de TikTok.

"¿Duermes con la boca abierta? podrías estar dañando tus dientes, incluso podrías estar desarrollando caries sin tú saberlo", advierte la dentista.

Y es que "aunque te cepilles bien los dientes antes de dormir. Cuando duermes con la boca abierta la saliva se seca. Y es que la saliva es lo que protege tus dientes de forma natural mientras duermes. Sin saliva, el entorno de tu boca se vuelve más ácido y ese ambiente ácido favorece la aparición de caries", cuenta la experta.

"Además, el esmalte se debilita, las encías se secan y puedes despertarte con sensibilidad. No es solo un hábito incómodo, puede tener consecuencias reales si no se corrige a tiempo", añade.

¿Y qué puedes hacer? "Intenta respirar por la nariz mientras duermes, evita ambientes muy secos o con calefacción muy directa. Y si notas la boca seca o los dientes sensibles al despertar, coméntaselo a tu dentista".