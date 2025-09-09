Adiós a los vapers y perímetro de seguridad de 15 metros: lo que debes saber del nuevo proyecto de ley antitabaco

La nueva Ley Antitabaco, aprobada hoy en anteproyecto por el Consejo de Ministros, supone un endurecimiento de la normativa vigente. El texto amplía los espacios libres de humo, incluye a los vapeadores en las mismas restricciones que el tabaco y establece un perímetro de seguridad de 15 metros en torno a colegios, centros de salud y edificios públicos.

Por otro lado, medidas como el empaquetado genérico y la subida de impuestos han quedado fuera por el momento.

El impulso de esta ley responde a una preocupación creciente por la salud pública y la presión de la comunidad científica, que lleva años alertando de los graves efectos del humo y de los cigarrillos electrónicos en la población, especialmente en jóvenes y no fumadores expuestos de forma pasiva. El Gobierno busca reducir el impacto del tabaco en la mortalidad y en el gasto sanitario, alineando a España con las recomendaciones internacionales de la OMS.

Zonas libres de humo: donde ya no se podrá fumar (ni vapear)

Se prohibirá fumar y vapear en terrazas de bares y restaurantes, marquesinas, vehículos de trabajo, espacios junto a centros educativos, instalaciones deportivas, piscinas colectivas, parques infantiles, así como en interiores y exteriores de centros sanitarios, educativos y museos.

Además, se traslada la prohibición a la calle: en un perímetro de seguridad de 15 metros lineales alrededor de edificios públicos, educativos, sanitarios o parques infantiles tampoco se podrá consumir tabaco ni vapear.

Cigarrillos electrónicos y vapeadores, bajo misma lupa que el tabaco

El anteproyecto equipara a los cigarrillos electrónicos, vapeadores y tabacos calentados a los convencionales, incluyéndolos en las mismas prohibiciones. Además, se contempla la prohibición de los vapeadores desechables, una medida dirigida especialmente a frenar su creciente uso entre jóvenes.

Qué se queda fuera (por ahora)

A pesar de haber sido propuestas destacadas inicialmente, el empaquetado genérico neutro y el aumento de la fiscalidad al tabaco han quedado fuera del texto final por falta de consenso dentro del Gobierno de coalición.

Organizaciones antitabaco como CNPT y Nofumadores.org han criticado esta omisión, denunciando que el Ejecutivo habría cedido presiones del sector. No obstante, el Ministerio de Sanidad no descarta retomarlas durante la tramitación parlamentaria.

Reacciones encontradas: salud pública frente a impacto económico

Las sociedades médicas y asociaciones de pacientes han defendido la ley como un avance fundamental en protección de salud. Por su parte, el sector hostelero critica las nuevas restricciones, advirtiendo sobre el posible impacto en sus negocios y generando incertidumbre en el entorno económico.

Próximos pasos: del Consejo de Ministros al Congreso

Tras su aprobación inicial, el anteproyecto pasará a exposición pública y, posteriormente, será remitido al Congreso de los Diputados para iniciar su tramitación parlamentaria. El Gobierno confía en que la ley comenzará su recorrido parlamentario antes de que termine el año.