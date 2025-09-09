El alcohol en el embarazo, principal causa de discapacidad intelectual en España

Se estima que en España aproximadamente seis de cada diez mujeres embarazadas consumen alcohol. Esta cifra revela un problema sanitario significativo, ya que incluso cantidades pequeñas representan una amenaza para el desarrollo del bebé.

Daño cerebral irreversible

La exposición prenatal al alcohol produce alteraciones irreversibles en el desarrollo del sistema nervioso central. Mientras muchas mujeres aún no saben que están embarazadas, el daño al cerebro del feto puede comenzar desde sus primeras etapas de formación.

TEAF, un conjunto de múltiples afecciones

En su expresión más grave, el TEAF incluye anomalías físicas, trastornos cognitivos, conductuales y emocionales. El caso más urgente es el Síndrome Alcohólico Fetal (SAF), que se caracteriza por malformaciones craneofaciales, retraso del crecimiento y dificultades de aprendizaje.

La OMS lo confirma: primera causa prevenible de discapacidad intelectual

La Organización Mundial de la Salud considera el consumo de alcohol durante el embarazo como la principal causa prevenible de discapacidad intelectual y problemas de conducta en España. Esto refuerza la necesidad de acciones de salud pública efectivas para evitar estos daños.

Las autoridades sanitarias y estudios médicos coinciden en que no existe una cantidad de alcohol segura durante la gestación. Incluso una pequeña ingesta puede alterar el desarrollo cerebral del bebé y aumentar el riesgo de TEAF.

Prevención temprana: claves para atenuar daños

A pesar de la irreversible naturaleza de los efectos del alcohol prenatal, está demostrado que la prevención completa del consumo es la medida más efectiva. Por otro lado, un diagnóstico precoz del TEAF permite implementar programas de apoyo educativo, terapias conductuales y acompañamiento familiar que mejoran la calidad de vida del niño afectado.