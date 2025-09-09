La verdad sobre los productos detox que prometen limpiar tu cuerpo: "Puede ser peligroso"
En el mercado hay una gran variedad de artículos con esta promesa
Seguro que estás cansado de ver anuncios sobre productos detox que prometen limpiar tu cuerpo. Pues ojo, porque no todo es como parece: "Puede ser peligroso".
Lo cuentan en el canal de Tik Tok de Farmacéuticos, señalando que "la realidad es que no hay pruebas científicas que respalden estas prácticas".
Tal y como explican, "en medicina, desintoxicar el cuerpo sí existe, pero solo cuando hay un riesgo real". Esto ocurre con la diálisis, "que se usa en personas con fallo renal para eliminar sustancias como urea o exceso de líquidos"; o la plasmaféresis, "que sirve para filtrar el plasma sanguíneo en ciertas enfermedades".
También está la quelación, "que se aplica en intoxicaciones por metales pesados, como el plomo, usando agentes que neutralizan su toxicidad". Señalan que todos estos procedimientos "se aplican bajo estricta supervisión médica, tras valorar los riesgos y beneficios, y con herramientas específicas".
Por ello, "hablar de detox sin matices puede ser peligroso. Infórmate y, ante cualquier duda, consulta siempre con tu farmacéutico, que te ofrecerá información científica veraz y contrastada".
El omeprazol es uno de los medicamentos más recetados, pero también uno de los más malinterpretados. Probablemente lo has tomado más de una vez creyendo que es un “protector del estómago”, pero, como explica el popular farmacéutico de TikTok Guille, más conocido como Farmacéutico Enfurecido, esa idea no es del todo correcta.
“El omeprazol no es un protector”, aclara. “Es un inhibidor de la bomba de protones, lo que significa que reduce la producción de ácido en el estómago”. Entonces, ¿por qué todo el mundo —incluso médicos y farmacéuticos— lo llama así? Según Guille, es una forma de simplificar el mensaje para que cualquiera lo entienda. “En realidad, el prospecto no dice en ningún momento que proteja. Es como el agua: las botellas no dicen ‘agua para hidratar’, aunque todos entendemos que ese es su fin”.
El problema es que esta simplificación ha llevado a muchos a pensar que el omeprazol actúa como una especie de escudo universal para el estómago. “Mucha gente cree que, si se toma uno antes de una comida copiosa o de beber alcohol, ya está todo solucionado”, comenta. “Frases como ‘me tomo un omeprazol porque voy a una parrillada’ o ‘voy a beber cerveza, así que me tomo uno antes’, son muy comunes… pero totalmente erróneas”.
Prevención
Guille recuerda que el uso correcto del omeprazol está relacionado principalmente con la prevención de úlceras provocadas por el uso prolongado de antiinflamatorios, como el ibuprofeno o el naproxeno. “No es un comodín para comer lo que quieras sin consecuencias”, subraya.
- Desvelado el misterio de las maletas de Soto del Barco: la Guardia Civil localiza al joven desaparecido cuando iba a recuperarlas
- Alfredo Gómez, ingeniero topógrafo: 'Oviedo pivota hacia toda esta zona, que es el nuevo centro
- El tendero que no cambia su barrio de Oviedo 'por nada del mundo': 'A la tienda viene gente que era de aquí y ahora vive en otros sitios
- Así luce (por dentro y por fuera) el IES más caro de Asturias: 'superaulas' y techos ajardinados en una obra 'icónica
- Brutal apuñalamiento en Gijón: un joven recibe cinco cuchilladas (una de ellas en el cuello) en el entorno de la estación de tren
- Ojo si conduces un patinete eléctrico por Oviedo: necesitas casco y tener seguro
- Santi Cazorla, leyenda del Real Oviedo: 'Es bonito que te aplaudan, pero lo que me importa es seguir compitiendo
- La autopista del Huerna sale perdiendo: el Gobierno gasta 27 millones de euros más en Galicia para rebajas en los peajes