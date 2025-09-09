La verdad sobre los productos detox que prometen limpiar tu cuerpo: "Puede ser peligroso"

Seguro que estás cansado de ver anuncios sobre productos detox que prometen limpiar tu cuerpo. Pues ojo, porque no todo es como parece: "Puede ser peligroso".

Lo cuentan en el canal de Tik Tok de Farmacéuticos, señalando que "la realidad es que no hay pruebas científicas que respalden estas prácticas".

Tal y como explican, "en medicina, desintoxicar el cuerpo sí existe, pero solo cuando hay un riesgo real". Esto ocurre con la diálisis, "que se usa en personas con fallo renal para eliminar sustancias como urea o exceso de líquidos"; o la plasmaféresis, "que sirve para filtrar el plasma sanguíneo en ciertas enfermedades".

También está la quelación, "que se aplica en intoxicaciones por metales pesados, como el plomo, usando agentes que neutralizan su toxicidad". Señalan que todos estos procedimientos "se aplican bajo estricta supervisión médica, tras valorar los riesgos y beneficios, y con herramientas específicas".

Por ello, "hablar de detox sin matices puede ser peligroso. Infórmate y, ante cualquier duda, consulta siempre con tu farmacéutico, que te ofrecerá información científica veraz y contrastada".

El omeprazol es uno de los medicamentos más recetados, pero también uno de los más malinterpretados. Probablemente lo has tomado más de una vez creyendo que es un “protector del estómago”, pero, como explica el popular farmacéutico de TikTok Guille, más conocido como Farmacéutico Enfurecido, esa idea no es del todo correcta.

“El omeprazol no es un protector”, aclara. “Es un inhibidor de la bomba de protones, lo que significa que reduce la producción de ácido en el estómago”. Entonces, ¿por qué todo el mundo —incluso médicos y farmacéuticos— lo llama así? Según Guille, es una forma de simplificar el mensaje para que cualquiera lo entienda. “En realidad, el prospecto no dice en ningún momento que proteja. Es como el agua: las botellas no dicen ‘agua para hidratar’, aunque todos entendemos que ese es su fin”.

El problema es que esta simplificación ha llevado a muchos a pensar que el omeprazol actúa como una especie de escudo universal para el estómago. “Mucha gente cree que, si se toma uno antes de una comida copiosa o de beber alcohol, ya está todo solucionado”, comenta. “Frases como ‘me tomo un omeprazol porque voy a una parrillada’ o ‘voy a beber cerveza, así que me tomo uno antes’, son muy comunes… pero totalmente erróneas”.

Prevención

Guille recuerda que el uso correcto del omeprazol está relacionado principalmente con la prevención de úlceras provocadas por el uso prolongado de antiinflamatorios, como el ibuprofeno o el naproxeno. “No es un comodín para comer lo que quieras sin consecuencias”, subraya.