¿Sabías cuál es la relación entre el ibuprofeno y el aceite de oliva? La respuesta te sorprenderá

¿Sabías que hay una relación directa entre el ibuprofeno y el aceite de oliva? Pues sí, es algo que muy pocos conocen, así que la respuesta te sorprenderá seguro.

Lo cuenta la tiktoker Boticaria García, quien señala que "el ibuprofeno puede inhibir, es decir, evitar que funcionen, unas tijeras que tenemos en el cuerpo capaces de producir compuestos relacionados con el dolor, la inflamación y la fiebre".

Pues el aceite de oliva virgen "tiene un compuesto llamado oleocantal que también puede inhibir esas mismas enzimas". De este modo, "el efecto antiinflamatorio del aceite de oliva virgen podría tener un impacto protector en enfermedades asociadas con la inflamación crónica, como algunos tipos de cáncer y enfermedades neurodegenerativas".

Explica la tiktoker que, "justo un martes, por casualidad, un investigador que estaba catando aceite de oliva notó que el sabor le recordaba al ibuprofeno. Luego, en el laboratorio, resolvieron el misterio. El oleocantal fue descubierto en 1992, pero hasta 2005 no se supo que compartía el mismo mecanismo de acción que el ibuprofeno".

¿Te encanta la cebolla pero acabas pasándote la tarde con esa molesta sensación de acidez y un sabor azufrado rondando en la boca? Tranquilo, la ciencia —y un toque de microondas— podrían ser tu salvación.

Quien lo asegura es María de los Ángeles García García, más conocida como Boticaria García, farmacéutica, nutricionista y una de las divulgadoras de salud más activas y seguidas en redes sociales. Hace unas semanas arrasó con un post viral sobre los beneficios de comer kiwi con piel, y ahora le ha tocado el turno a la cebolla.

En sus publicaciones, Boticaria no solo ofrece consejos prácticos, también explica con humor y rigor la ciencia detrás de lo que comemos. Por ejemplo, desvela por qué la cebolla nos hace llorar… y por qué a veces "se repite".

"La cebolla contiene compuestos de azufre que, en condiciones normales, están tranquilos. Pero al cortarla o morderla, una enzima los activa y los transforma en compuestos volátiles. Esos nuevos compuestos no solo se dispersan por el aire y nos hacen llorar, también pueden irritar el estómago, provocando reflujo o esa sensación de que la cebolla ‘se repite’”, explica.

La buena noticia es que, según Boticaria, hay formas de minimizar ese efecto, y una de ellas tiene que ver con el uso del microondas. Así que si eres amante de la cebolla pero no de sus consecuencias… tal vez sea hora de darle una oportunidad a la ciencia.