Esto es todo lo que tienes que saber sobre el virus del herpes

Si tienes o has tenido el virus del herpes, deberías prestarle un poco más de atención ya que es algo a tener en cuenta.

Así te lo cuentan desde el canal de Tik Tok Farmacéuticos donde explican que "el herpes labial es causado por el virus del herpes simple tipo 1, y ojo… ¡más de la mitad de la población mundial lo tiene!"

Y es que, "una vez entra en tu cuerpo, se queda para siempre. Por eso los brotes pueden volver, especialmente cuando, estás estresado, te baja las defensas o tienes otra infección, como una gripe".

Explican que "los síntomas del herpes comienzan con hormigueo, picazón o ardor, seguidos por ampollas dolorosas que pueden durar entre 7 y 10 días y suelen aparecer siempre en la misma zona del labio".

El herpes se contagia "por contacto directo con las lesiones o incluso con la saliva, aunque no haya ampollas visibles. Así que durante un brote: no beses y no compartas vasos, toallas o labiales".

Eso sí, "actualmente no tiene cura, aunque existen tratamientos antivirales que ayudan a reducir la duración y frecuencia de los brotes. Principalmente se usa aciclovir aplicado en crema directamente sobre las lesiones. En casos más graves o personas inmunodeprimidas, se puede usar aciclovir oral, pero siempre con control médico".

¿Sabes cuál es la planta más venenosa de Europa? Tal vez pienses en la cicuta, pero no es la correcta. El farmacéutico Guille —conocido en TikTok como Farmacéutico Enfurecido— revela cuál es realmente y explica por qué es tan peligrosa.

Según cuenta, muchos creen que la cicuta es la más letal por su fama histórica, pero en realidad el título se lo lleva el acónito, una planta cuyo nombre proviene del griego akoniton, que literalmente significa "planta venenosa".

El acónito contiene un compuesto llamado aconitina, una toxina extremadamente potente que puede causar la muerte en cuestión de minutos si se ingiere o se absorbe en grandes cantidades.

Lo más sorprendente es que esta planta llegó a tener aplicaciones medicinales. Tal como explica Guille:

"Se usaba en cataplasmas por su efecto analgésico local… el problema es que a veces también quitaba el dolor para siempre".

Advertencia

Una advertencia que recuerda lo importante que es no subestimar el poder de la naturaleza, especialmente cuando se trata de sustancias tan peligrosas como esta.