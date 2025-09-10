Si te arde la lengua o el paladar al cepillarte, puede ser una reacción alérgica a este ingrediente de tu pasta de dientes

La sensibilidad dental está a la orden del día. Dolor de encías, molestias al consumir bebidas frías, son algunas de las dolencias que puede acarrear esta condición. Sin embargo, en el caso de la lengua, si lo que notas es cierto ardor en la lengua podría tratarse de alguno de los ingredientes de tu pasta de dientes.

"¿Te arde la lengua o el paladar después de cepillarte los dientes? a muchas personas les pasa y lo dejan pasar creen que es parte del efecto limpieza o que es la pasta que está funcionando pero si sientes a ardor picor o quemazón es una señal de que algo no va bien", indica la dentista Lucía Palma.

"Ese ardor suele ser una reacción a ingredientes irritantes que se encuentran en muchas pastas dentales comunes uno de los más habituales es el sulfato de sodio es el que genera espuma puede irritar zonas sensibles como la lengua y el paladar", cuenta.

"También pueden influir perfumes artificiales y algunos conservantes y colorantes que no tienen beneficio alguno para tu boca", explica la experta.

"No tiene sentido cuidar tu boca con algo que la irrita cada vez que lo usas", concluye la dentista.

Consejos para un cepillado perfecto

Para lavarse los dientes correctamente, usa un cepillo de cerdas suaves y pasta con flúor, cepillando las superficies externas, internas y de masticación en un ángulo de 45 grados hacia la encía con movimientos cortos y suaves. Cepilla también la lengua y el paladar, y enjuaga bien tu boca. Realiza esta práctica al menos dos veces al día, y considera el uso de hilo dental para una limpieza más completa.