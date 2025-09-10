Ni carne, ni productos lácteos: esta es la proteína que destacan los cardiólogos para cuidar el corazón

Las proteínas son nutrientes esenciales, no solo para el desarrollo muscular, sino también para mantener el corazón en forma: es un músculo que requiere un suministro adecuado de aminoácidos para conservarse fuerte y funcional. La calidad de la fuente proteica es determinante en la prevención de enfermedades cardiovasculares, según especialistas en salud.

Pescado: la opción preferida por los cardiólogos

Médicos y entidades sanitarias coinciden en ubicar al pescado como la fuente más recomendada para la salud cardiovascular. Destaca por contener ácidos grasos omega-3 y tener menos grasas saturadas en comparación con otras proteínas animales como las carnes rojas.

El poder del omega-3

Especies como el salmón, atún, sardinas y caballa brindan omega-3, nutrientes que el cuerpo no produce por sí mismo y que deben consumirse a través de la dieta. Estos lípidos ayudan a bajar niveles de triglicéridos, reducir el colesterol “malo” (LDL) y mantener el “bueno” (HDL) en valores saludables.

Diversas investigaciones han vinculado la incorporación habitual de pescado con una menor incidencia de enfermedades cardiovasculares y mortalidad relacionada. Por ejemplo, adicionar apenas 20 g diarios de pescado puede disminuir el riesgo cardíaco en un 4%, y quienes consumen al menos 225 g de pescado graso cada semana muestran perfiles lipídicos más favorables.

Vitamina D: un beneficio extra

Los pescados grasos también son una excelente fuente de vitamina D. Una porción de 100 g de salmón aporta más de la mitad de la dosis diaria recomendada, potenciando el efecto antiinflamatorio de los omega-3 y contribuyendo a la protección vascular y la prevención de placas ateroscleróticas.

Las proteínas vegetales también cuentan

Aunque el pescado ocupa un lugar privilegiado, los cardiólogos señalan que en una dieta equilibrada también hay espacio para proteínas vegetales como legumbres, frijoles, tofu, edamame y quinoa, valiosas por su aporte de fibra, antioxidantes y minerales.