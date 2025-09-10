Mucho cuidado si consumes estos dos alimentos, podrían costarte la vida: la peligrosa combinación que puede provocar cáncer e infartos
Aurelio Rojas, cardiólogo, explica los riesgos de estos dos alimentos
"Hay dos alimentos que te están matando y literalmente esto no es una exageración. Y es que aunque yo sea cardiólogo, esto me preocupa tanto que tengo que decírtelo". Así de contundente se ha mostrado Aurelio Rojas, cardiólogo, en uno de sus últimos vídeos de TikTok.
En él, el experto detalla cómo estos dos alimentos pueden estar detrás de enfermedades graves como el cáncer de mama, estómago o páncreas.
"Resulta que en los últimos años, el cáncer en personas jóvenes ha aumentado más de un ochenta por ciento. Sí, has oído bien, ochenta por ciento. Entre ellos se encuentra el cáncer de mama, colon, estómago, páncreas, endometrio y próstata. Todos esos cánceres tienen algo en común, niveles elevados de insulina en sangre", explcia el médico.
"Mira, la insulina es una hormona necesaria, sí, pero cuando se mantiene elevada de forma crónica actúa como un fertilizante para las células tumorales, estimulando su crecimiento y proliferación y bloqueando su destrucción", señala el médico.
"¿Y sabes qué alimentos disparan la insulina desproporcionadamente? El azúcar y la harina de trigo refinada. Dos alimentos que probablemente no solo están detrás de muchos tipos de cáncer, sino también la mayoría de enfermedades cardiovasculares que veo a diario en mi consulta", subraya Rojas.
"Así que si de verdad quieres proteger tu salud, empieza por eliminar lo que te enferma. Esto. Esto sí que es medicina preventiva", añade el médico.
