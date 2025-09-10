Mucho cuidado si consumes estos dos alimentos, podrían costarte la vida: la peligrosa combinación que puede provocar cáncer e infartos

"Hay dos alimentos que te están matando y literalmente esto no es una exageración. Y es que aunque yo sea cardiólogo, esto me preocupa tanto que tengo que decírtelo". Así de contundente se ha mostrado Aurelio Rojas, cardiólogo, en uno de sus últimos vídeos de TikTok.

En él, el experto detalla cómo estos dos alimentos pueden estar detrás de enfermedades graves como el cáncer de mama, estómago o páncreas.

"Resulta que en los últimos años, el cáncer en personas jóvenes ha aumentado más de un ochenta por ciento. Sí, has oído bien, ochenta por ciento. Entre ellos se encuentra el cáncer de mama, colon, estómago, páncreas, endometrio y próstata. Todos esos cánceres tienen algo en común, niveles elevados de insulina en sangre", explcia el médico.

RESUMEN CIENTÍFICO: 1️⃣Aumento del cáncer en personas jóvenes * Un metaanálisis reciente (BMJ Oncology, 2023) analizó 29 tipos de cáncer en menores de 50 años y halló un aumento global del 79.1% entre 1990 y 2019, siendo los más crecientes los de mama, colon, endometrio y estómago. * Fuente: Huang J, et al. Global trends in early-onset cancer burden and risk factors. BMJ Oncology. 2023. doi:10.1136/bmjonc-2023-000126 2️⃣Rol de la insulina como promotor de crecimiento tumoral * La hiperinsulinemia crónica se ha relacionado con un mayor riesgo de cáncer por su efecto pro-mitogénico y anti-apoptótico, estimulando IGF-1 y vías como PI3K/Akt/mTOR. * Fuente: Gallagher EJ, LeRoith D. Hyperinsulinaemia in cancer pathogenesis. Nat Rev Cancer. 2010;10(2):93–103. 3️⃣Azúcar y harinas refinadas como inductores de hiperinsulinemia * Dietas con alto índice glucémico y carga glucémica alta elevan la insulina postprandial de forma crónica, y se han asociado con mayor riesgo de cáncer colorrectal, mama y páncreas. * Fuente: Mulholland HG, et al. Glycemic index, glycemic load and cancer risk: a meta-analysis. Br J Cancer. 2008;99(7):1170–1182. 4️⃣Riesgo cardiovascular vinculado al consumo de azúcar y harinas refinadas * La evidencia es contundente: el consumo habitual de azúcares añadidos y carbohidratos refinados aumenta el riesgo de eventos cardiovasculares, diabetes tipo 2 y síndrome metabólico. * Fuente: Te Morenga L, et al. Dietary sugars and body weight: systematic review and meta-analyses. BMJ. 2013;346:e7492.

"Mira, la insulina es una hormona necesaria, sí, pero cuando se mantiene elevada de forma crónica actúa como un fertilizante para las células tumorales, estimulando su crecimiento y proliferación y bloqueando su destrucción", señala el médico.

"¿Y sabes qué alimentos disparan la insulina desproporcionadamente? El azúcar y la harina de trigo refinada. Dos alimentos que probablemente no solo están detrás de muchos tipos de cáncer, sino también la mayoría de enfermedades cardiovasculares que veo a diario en mi consulta", subraya Rojas.

"Así que si de verdad quieres proteger tu salud, empieza por eliminar lo que te enferma. Esto. Esto sí que es medicina preventiva", añade el médico.