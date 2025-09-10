¿El desodorante no es suficiente para ti? Atento, porque podrías padecer bromhidrosis

Si el desodorante por sí solo no te ayuda con el mal olor, ten cuidado, porque podrías padecer bromhidrosis.

Pero, ¿qué es la bromhidrosis? Pues te lo cuentan en el canal de Tik Tok de Farmacéuticos, donde aseguran que es "una condición en la que el sudor, al entrar en contacto con determinadas bacterias que colonizan de forma normal la piel, produce un olor fuerte y persistente, especialmente en axilas, pies o en la zona genital".

Y es que, "aunque el sudor es en sí mismo inodoro, ciertas bacterias lo descomponen, generando compuestos malolientes. Factores como la dieta o la genética pueden influir en su aparición. Más allá del olor, la bromhidrosis puede afectar la autoestima y las relaciones sociales, generando ansiedad o aislamiento".

Pero no todo está perdido, ya que Farmacéuticos te dan algunos consejos para evitarla como mantener "rutinas adecuadas de higiene, como duchas regulares con jabones respetuosos con la piel; o usar ropa limpia y transpirable, preferiblemente con tejidos naturales como el algodón".

También destacan la existencia de "desodorantes y antitranspirantes específicos sobre los que te podrá aconsejar tu farmacéutico. Además, en casos graves, algunos tratamientos pueden reducir la sudoración. Por ejemplo, la inyección de toxina botulínica. Pero es un tratamiento más invasivo y que solo está indicado en casos que no responden a otras medidas".

Consumir kéfir es una recomendación cada vez más común entre los expertos en salud, pero no todos los productos disponibles en el mercado ofrecen los mismos beneficios. Así lo afirma María de los Ángeles García García, más conocida como Boticaria García —farmacéutica, nutricionista y reconocida divulgadora en temas de salud—, quien recientemente se hizo viral por una publicación sobre comer kiwi con piel. Esta vez, el protagonista es el kéfir, un alimento fermentado que ha ido ganando terreno frente al yogur tradicional en los últimos años gracias a sus múltiples propiedades saludables.

¿Por qué incluir kéfir en la dieta?

“El kéfir es una leche fermentada por bacterias beneficiosas y levaduras. Y eso lo hace especialmente interesante, ya que es de los pocos alimentos que consumimos habitualmente que contienen levaduras vivas”, explica Boticaria García.

Para ilustrar su punto, la experta recurre a una metáfora visual con lápices de colores: “Imagina que tienes un lápiz con el que puedes escribir perfectamente. Ahora imagina que, en lugar de uno, tienes muchos colores distintos. Esa variedad representa lo que el kéfir aporta a tu organismo. La combinación de bacterias y levaduras vivas en este alimento puede enriquecer la diversidad de la microbiota intestinal, favoreciendo el equilibrio digestivo y el bienestar general.”

Así, el kéfir no solo es una alternativa al yogur, sino también un aliado valioso para la salud intestinal, siempre que el producto elegido sea de calidad.