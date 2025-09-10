¿Si metemos el pan en el congelador antes de comerlo engorda menos? Esto es lo que ocurre realmente

Seguro que en las últimas semanas has visto un buen número de vídeos en los que te dicen que si metes el pan en el congelador antes de comerlo engorda menos. Pero, ¿qué hay de verdad en todo esto?

Pues la tiktoker Boticaria García ha hecho un vídeo donde lo explica al detalle. "Cuando congelamos el pan, parte del almidón se vuelve 'retrogresado', es decir, se compacta. Ese almidón compacto se llama almidón resistente porque no se digiere. Entonces, esas calorías no se convierten en grasa, ¿verdad? El almidón normal aporta 4 kilocalorías por gramo, pero el almidón resistente solo 2. Eso sería un ahorro de más del 30% en calorías", señala.

Eso sí, "no todo el pan es almidón, puede ser la mitad. Y no todo el almidón se vuelve resistente, solo una parte, y solo una fracción de esas calorías se reduce. Así que de una rebanada de pan de 80 kilocalorías, la diferencia sería solo del 10%, unas 8 calorías menos".

En cuanto al pico de glucosa "sí hay estudios. Dos en particular: uno con 10 personas y otro con 30. En el de 30, la curva de glucosa bajó un 30% cuando el pan se congeló y luego se tostó. Eso sí es notable, pero usaron pan blanco. Con pan integral también baja la curva. Sobre las bacterias, dicen que el pan congelado es bueno porque se forma almidón resistente. Pero, ¿la cantidad que se forma es suficiente para ser un prebiótico como el pan integral? Entonces, ¿qué hago? ¿Lo congelo? ¿Lo unto con mantequilla? El problema es que mucha gente congela el pan pensando que es lo mejor".

Así que la tiktoker te acoseja que congeles el pan "si quieres, está bien si es por comodidad, practicidad o ahorro. Pero si lo haces por las calorías o para la microbiota, te doy ideas más saludables".

Los avances en el campo de la nutrición nos permiten comprender cada vez mejor cómo influye nuestra alimentación en la salud. Dentro del grupo de los ácidos grasos, el omega 3 ha ganado un lugar destacado entre los expertos en nutrición desde hace varios años. Se trata de una grasa poliinsaturada esencial, que cumple funciones clave en el organismo, especialmente en lo que respecta a la salud del corazón, el funcionamiento del cerebro y el control de procesos inflamatorios.

Qué dice la ciencia

Diversas investigaciones han analizado la conexión entre el consumo de omega 3 y la salud mental. Los resultados señalan que estos ácidos grasos pueden ayudar a prevenir e incluso tratar afecciones como la ansiedad y la depresión.

Dado que el cuerpo humano no puede producir omega 3 por sí mismo, es indispensable obtenerlo a través de los alimentos. Por ello, conocer cuáles son las mejores fuentes de este nutriente es fundamental para mantener una dieta equilibrada. Según la nutricionista Boticaria García, la recomendación semanal es ingerir unos 3,5 gramos de omega 3. Para alcanzar esta cifra de forma sencilla y práctica, propone cuatro combinaciones alimenticias.

La primera opción consiste en comer 200 gramos de salmón fresco a la semana, lo que equivale aproximadamente a la mitad de un lomo.

La segunda alternativa es reducir esa cantidad a 100 gramos de salmón fresco, complementándola con una lata de sardinas semanal para equilibrar el aporte de omega 3.

En la tercera propuesta, se prescinde del pescado fresco y se opta por una lata de sardinas, tres latas de atún a la semana y cinco nueces al día.

Otra opción

Por último, la cuarta opción combina dos latas de caballa por semana con cinco nueces y una cucharadita diaria de semillas de chía. Sobre estas últimas, Boticaria García aconseja molerlas o dejarlas en remojo (por ejemplo, en un yogur) antes de consumirlas, ya que, de no hacerlo, su efecto beneficioso podría perderse: “si entran igual que salen, no sirven de mucho”, advierte.