Los secretos para no caer en una intoxicación en verano: lo que dice la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria
Con el calor, las intoxicaciones alimentarias se multiplican
Con el calor, las bacterias acechan más que nunca; pero con estos sencillos gestos podrás disfrutar de tus cenas al aire libre sin riesgos.
El calor, enemigo silencioso
Las altas temperaturas convierten tu cocina en el lugar perfecto para que bacterias como Salmonella, E. coli o Campylobacter hagan de las suyas. El riesgo se dispara en verano con despistes tan comunes como dejar un plato fuera del frigorífico o no lavarse las manos antes de cocinar.
Separar, refrigerar y… lavarse las manos
La EFSA insiste en tres reglas de oro:
- Mantener separados los alimentos crudos de los cocinados para evitar contaminaciones cruzadas.
- Lavarse las manos siempre antes de cocinar, tras manipular carne o pescado crudo y después de ir al baño (mínimo 20 segundos con agua y jabón).
- Conservar los alimentos perecederos a menos de 4 °C y nunca dejarlos fuera del frigorífico más de dos horas (o una, si el termómetro supera los 30 °C).
Cocina sin prisas
La Agencia Española de Seguridad Alimentaria recuerda que carnes, pescados y huevos deben cocinarse por completo, asegurando que no queden zonas crudas. Nada de medias tintas: el calor mata a las bacterias, pero solo si se aplica correctamente.
Picnics y cenas al fresco, pero con cuidado
Comer al aire libre es uno de los grandes placeres del verano. Para hacerlo sin sustos, la EFSA aconseja usar neveras portátiles, mantener los platos lejos del sol y no reutilizar envases de crudos para servir cocinados.
Disfrutar sin miedo
Con estas precauciones, las noches de verano seguirán siendo sinónimo de disfrute. Porque lo último que quieres después de una velada mágica bajo las estrellas es que la cita termine en urgencias.
- Alfredo Gómez, ingeniero topógrafo: 'Oviedo pivota hacia toda esta zona, que es el nuevo centro
- Asturias estrena el primer hotel 5 estrellas 'Gran Lujo' y no está ni en Oviedo ni en Gijón
- Los Prados cotiza al alza: 1.500 euros por un ternero y 3.000 por una vaca con cría en la feria de Grado
- Lío en El Carbayu: el cura y el presidente de la Sociedad de Festejos se enzarzan en el acto de la patrona de Langreo por la 'okupación' del santuario
- Expectación en Gijón por el oleaje en la playa de San Lorenzo (y hasta algún chapuzón temerario)
- Un estudio sobre la bahía de Gijón apunta a El Musel como foco de la contaminación: 'Habrá que seguir vigilando
- Un choque en Serín colapsa la 'Y' con cuatro kilómetros de retenciones
- Los asturianos, indignados ante las multas a los padres de menores que fumen y el adiós al tabaco en las terrazas: 'Vamos a acabar yendo a fumar al monte