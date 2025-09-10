Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Los secretos para no caer en una intoxicación en verano: lo que dice la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria

Con el calor, las intoxicaciones alimentarias se multiplican

Lucía Salazar

Con el calor, las bacterias acechan más que nunca; pero con estos sencillos gestos podrás disfrutar de tus cenas al aire libre sin riesgos.

El calor, enemigo silencioso

Las altas temperaturas convierten tu cocina en el lugar perfecto para que bacterias como SalmonellaE. coli o Campylobacter hagan de las suyas. El riesgo se dispara en verano con despistes tan comunes como dejar un plato fuera del frigorífico o no lavarse las manos antes de cocinar.

Separar, refrigerar y… lavarse las manos

La EFSA insiste en tres reglas de oro:

  • Mantener separados los alimentos crudos de los cocinados para evitar contaminaciones cruzadas.
  • Lavarse las manos siempre antes de cocinar, tras manipular carne o pescado crudo y después de ir al baño (mínimo 20 segundos con agua y jabón).
  • Conservar los alimentos perecederos a menos de 4 °C y nunca dejarlos fuera del frigorífico más de dos horas (o una, si el termómetro supera los 30 °C).

Cocina sin prisas

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria recuerda que carnes, pescados y huevos deben cocinarse por completo, asegurando que no queden zonas crudas. Nada de medias tintas: el calor mata a las bacterias, pero solo si se aplica correctamente.

Picnics y cenas al fresco, pero con cuidado

Comer al aire libre es uno de los grandes placeres del verano. Para hacerlo sin sustos, la EFSA aconseja usar neveras portátiles, mantener los platos lejos del sol y no reutilizar envases de crudos para servir cocinados.

Disfrutar sin miedo

Con estas precauciones, las noches de verano seguirán siendo sinónimo de disfrute. Porque lo último que quieres después de una velada mágica bajo las estrellas es que la cita termine en urgencias.

