Si te muerdes mucho las uñas, ten cuidado porque podrías tener una infección.

Te lo cuentan desde el canal de Tik Tok de Farmacéuticos, donde hablan sobre la paroniquia, que "es una infección de la piel que se encuentra alrededor de la uña. En ocasiones, también se le llama panadizo o uñero. En la mayoría de los casos, la paroniquia viene provocada por una bacteria muy común, Staphylococcus aureus, que está presente de forma normal en la piel".

Según explican, los síntomas más frecuentes son "enrojecimiento, inflamación y dolor en la zona, que también se puede sentir caliente. En ausencia de pus o cuando la inflamación es leve, remojar la uña en agua tibia varias veces al día puede ayudar a que la infección se cure sin más tratamiento".

Sin embargo, "a veces es necesario administrar antibióticos, por vía tópica aplicados directamente en la zona o incluso por vía oral. Con menor frecuencia, se producen paroniquias recurrentes o crónicas que suelen estar causadas por hongos como Candida albicans y en este caso se tratan con medicamentos antifúngicos".

Asi que ya sabes, "mantén una correcta higiene de las uñas para evitar complicaciones".

¿Sabes cuál es la planta más venenosa de toda Europa? El farmacéutico Guille, conocido en TikTok como Farmacéutico Enfurecido, lo explica en uno de sus vídeos, donde también comenta algunos de sus sorprendentes usos.

Según cuenta, esta planta llegó a emplearse en forma de cataplasma para aliviar el dolor de manera local. El problema, advierte con ironía, es que "en algunos casos eliminaba el dolor... para siempre".

Mucha gente podría pensar que se trata de la cicuta —famosa por ser la que mató a Sócrates—, pero Guille aclara que aunque es muy conocida, no es la más peligrosa. En realidad, ese título lo tiene el acónito, cuyo nombre proviene del griego akoniton, que literalmente significa “planta venenosa”.

Sustancia

Esta planta contiene una sustancia llamada aconitina, un compuesto extremadamente tóxico capaz de causar la muerte en pocos minutos si se ingiere.