¿Quieres mejorar tu tostada con tomate de la mañana? Así es como puedes hacerlo

Si eres de los que se toman una tostada con tomate por las mañanas para desayunar, deberías saber que hay una forma de mejorar esta tostada que tu cuerpo notará seguro.

Y te lo dice la tiktoker Boticaria García, quien explica que el tomate "tiene un pigmento llamado licopeno, que tiene propiedades antioxidantes y antiinflamatorias". Pero qué ocurre, que el licopeno se absorbe mejor si va disuelto en grasa.

Así que lo que tienes que hacer es añadir aceite de oliva virgen cuando tritures el tomate para hacerte la tosta.

Probablemente en las últimas semanas te hayas topado con varios vídeos que aseguran que congelar el pan antes de comerlo hace que engorde menos. Pero, ¿hay algo de cierto en esto?

La tiktoker Boticaria García ha publicado un vídeo en el que aclara esta cuestión en detalle. Según explica, al congelar el pan, parte del almidón que contiene cambia su estructura y se convierte en lo que se llama "almidón resistente". Este tipo de almidón no se digiere completamente, lo que significa que el cuerpo no absorbe todas sus calorías. Mientras que el almidón convencional aporta unas 4 kilocalorías por gramo, el resistente solo aporta unas 2, lo que supondría una reducción calórica de algo más del 30%.

Sin embargo, Boticaria también advierte que no todo el pan es almidón, y que no todo el almidón se transforma en resistente al congelarlo. En una rebanada promedio de pan, esto se traduciría en una reducción calórica de apenas un 10%, es decir, unas 8 calorías menos en una porción de 80 kilocalorías.

Sobre el impacto en la glucosa en sangre, sí existen estudios que respaldan una mejora. Por ejemplo, uno con 30 participantes mostró una disminución del 30% en el pico de glucosa cuando el pan fue congelado y luego tostado, aunque en este caso se trataba de pan blanco. Con pan integral también se observan beneficios, aunque no se especifica si son tan marcados.

Respecto a la microbiota intestinal, se suele decir que el pan congelado favorece la formación de almidón resistente, lo cual podría tener un efecto prebiótico. Sin embargo, la cantidad que se genera probablemente no sea comparable al efecto que tiene, por ejemplo, consumir pan integral de forma regular.

Si o no

Entonces, ¿conviene congelar el pan? Según Boticaria García, hacerlo está bien si tu objetivo es conservarlo mejor o por cuestiones prácticas. Pero si lo haces pensando en reducir calorías o mejorar tu salud intestinal, hay opciones más efectivas.