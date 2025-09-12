Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Más calcio que la leche, más fibra que la avena, más potasio que el plátano y más omega 3 que el salmón: el poder oculto de la chía

Según la dietista Ana Forcén, la chía supera a la leche, avena, salmón y plátano en nutrientes clave, pero advierte que su consumo exige ciertos cuidados para lograr el máximo beneficio

Semillas de chía.

Semillas de chía.

Demi Taneva

Las semillas de chía han pasado de ser un complemento “exótico” a ocupar un lugar habitual en desayunos, batidos y ensaladas. Su creciente popularidad responde a que son fáciles de incorporar en la dieta, además de combinar bien con alimentos dulces o salados, lo que las hace muy versátiles.

Ana Forcén, dietista, explica que la chía contienen ocho veces más calcio que la leche, cinco veces más fibra que la avena, más Omega-3 que el salmón y más potasio que el plátano. Estas cifras convierten a esta pequeña semilla en una fuente concentrada de micronutrientes esenciales.

La riqueza en calcio, fósforo, proteínas y magnesio mejora la salud ósea; el potasio protege la función muscular; los omega-3 favorecen la salud cardiovascular. Además, su alto contenido en fibra mejora la digestión, reduce el colesterol, da sensación de saciedad y puede ayudar a controlar el hambre entre comidas.

El truco para aprovecharlas bien

No basta con añadir unas semillas de chía al yogur y ya. La clave está en hidratarlas al menos durante veinte minutos antes de consumirlas o triturarlas para mejorar la absorción de nutrientes. Forcén advierte que si se toman en seco, sin suficiente líquido, pueden absorber agua dentro del intestino y causar molestias digestivas, incluso empeorar el estreñimiento.

¿Cuánta cantidad es la adecuada?

Se sugiere que, al ser un alimento muy rico y concentrado, conviene moderar su uso y ajustarlo a las necesidades nutricionales de cada persona. La clave está en equilibrarlas dentro de una dieta variada.

Precauciones y recomendaciones

  • Hidratación esencial: no olvides beber suficiente agua en caso de comer las semillas en seco.
  • Variedad alimentaria: las semillas de chía son estupendas, pero deben combinarse con otros para cubrir todas las necesidades nutricionales.
  • Consulta profesional: personas con ciertas condiciones médicas o en tratamientos específicos deberían consultar al dietista o médico antes de hacer grandes cambios.

