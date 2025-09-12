Más calcio que la leche, más fibra que la avena, más potasio que el plátano y más omega 3 que el salmón: el poder oculto de la chía

Las semillas de chía han pasado de ser un complemento “exótico” a ocupar un lugar habitual en desayunos, batidos y ensaladas. Su creciente popularidad responde a que son fáciles de incorporar en la dieta, además de combinar bien con alimentos dulces o salados, lo que las hace muy versátiles.

Ana Forcén, dietista, explica que la chía contienen ocho veces más calcio que la leche, cinco veces más fibra que la avena, más Omega-3 que el salmón y más potasio que el plátano. Estas cifras convierten a esta pequeña semilla en una fuente concentrada de micronutrientes esenciales.

La riqueza en calcio, fósforo, proteínas y magnesio mejora la salud ósea; el potasio protege la función muscular; los omega-3 favorecen la salud cardiovascular. Además, su alto contenido en fibra mejora la digestión, reduce el colesterol, da sensación de saciedad y puede ayudar a controlar el hambre entre comidas.

El truco para aprovecharlas bien

No basta con añadir unas semillas de chía al yogur y ya. La clave está en hidratarlas al menos durante veinte minutos antes de consumirlas o triturarlas para mejorar la absorción de nutrientes. Forcén advierte que si se toman en seco, sin suficiente líquido, pueden absorber agua dentro del intestino y causar molestias digestivas, incluso empeorar el estreñimiento.

¿Cuánta cantidad es la adecuada?

Se sugiere que, al ser un alimento muy rico y concentrado, conviene moderar su uso y ajustarlo a las necesidades nutricionales de cada persona. La clave está en equilibrarlas dentro de una dieta variada.

Precauciones y recomendaciones