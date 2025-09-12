Más calcio que la leche, más fibra que la avena, más potasio que el plátano y más omega 3 que el salmón: el poder oculto de la chía
Según la dietista Ana Forcén, la chía supera a la leche, avena, salmón y plátano en nutrientes clave, pero advierte que su consumo exige ciertos cuidados para lograr el máximo beneficio
Demi Taneva
Las semillas de chía han pasado de ser un complemento “exótico” a ocupar un lugar habitual en desayunos, batidos y ensaladas. Su creciente popularidad responde a que son fáciles de incorporar en la dieta, además de combinar bien con alimentos dulces o salados, lo que las hace muy versátiles.
Ana Forcén, dietista, explica que la chía contienen ocho veces más calcio que la leche, cinco veces más fibra que la avena, más Omega-3 que el salmón y más potasio que el plátano. Estas cifras convierten a esta pequeña semilla en una fuente concentrada de micronutrientes esenciales.
La riqueza en calcio, fósforo, proteínas y magnesio mejora la salud ósea; el potasio protege la función muscular; los omega-3 favorecen la salud cardiovascular. Además, su alto contenido en fibra mejora la digestión, reduce el colesterol, da sensación de saciedad y puede ayudar a controlar el hambre entre comidas.
El truco para aprovecharlas bien
No basta con añadir unas semillas de chía al yogur y ya. La clave está en hidratarlas al menos durante veinte minutos antes de consumirlas o triturarlas para mejorar la absorción de nutrientes. Forcén advierte que si se toman en seco, sin suficiente líquido, pueden absorber agua dentro del intestino y causar molestias digestivas, incluso empeorar el estreñimiento.
¿Cuánta cantidad es la adecuada?
Se sugiere que, al ser un alimento muy rico y concentrado, conviene moderar su uso y ajustarlo a las necesidades nutricionales de cada persona. La clave está en equilibrarlas dentro de una dieta variada.
Precauciones y recomendaciones
- Hidratación esencial: no olvides beber suficiente agua en caso de comer las semillas en seco.
- Variedad alimentaria: las semillas de chía son estupendas, pero deben combinarse con otros para cubrir todas las necesidades nutricionales.
- Consulta profesional: personas con ciertas condiciones médicas o en tratamientos específicos deberían consultar al dietista o médico antes de hacer grandes cambios.
- Asturias estrena el primer hotel 5 estrellas 'Gran Lujo' y no está ni en Oviedo ni en Gijón
- Muere la alemana de 29 años a la que le cayó una piedra en el Cares y su familia busca responsables
- Cierra uno de los bares más conocidos del centro de Avilés
- Recta final para la llegada de Costco a Asturias: la multinacional defiende que su desembarco en Siero dará impulso al pequeño comercio
- La jira de Puerto de Vega pasa de la alegría a la tristeza 'en unas horas
- Parece Santorini, pero es Asturias: el pueblo pesquero considerado uno de los más bonitos de España
- Un coche arrolla una terraza en Gijón y deja dos personas heridas: 'Oímos un ‘boom’ tremendo; es un milagro que no pasase algo peor
- El oso 'Goloso', de paseo por las Cuencas y con la miel en los labios: una cámara graba a un plantígrado merodeando por los panales y a cien metros de las casas de este pueblo