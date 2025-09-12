Estas son las claves que debes conocer para frenar la caída de pelo

La caída del pelo es una de las preocupaciones estéticas y de salud más comunes en hombres y mujeres de todas las edades. Aunque suele asociarse únicamente con la genética, lo cierto es que existen múltiples factores que influyen en la pérdida de densidad capilar. Desde cambios hormonales hasta deficiencias nutricionales, pasando por el estrés o los hábitos de cuidado diario, el pelo refleja de manera directa lo que ocurre dentro y fuera del organismo. Por ello, identificar las causas a tiempo y aplicar las estrategias adecuadas puede marcar la diferencia entre frenar el problema o dejar que avance sin control.

Hormonas y menopausia

Una de las causas principales detrás de la caída del cabello es el desequilibrio hormonal, especialmente durante la menopausia en mujeres. Los niveles de estrógenos bajan, lo que aumenta la sensibilidad al efecto de la hormona DHT, que debilita los folículos pilosos. Esto puede traducirse en pérdida de volumen notable.

Envejecimiento: inevitable pero manejable

Con la edad, el cabello pierde densidad y calidad. Factores genéticos, estilo de vida y el entorno ambiental influyen en cuánto cambia esa textura y grosor. En este caso, la limpieza e hidratación del cabello cobran una gran importancia.

Nutrición y salud digestiva: la base invisible

Una dieta equilibrada es fundamental: déficits de proteínas, hierro o vitaminas, además de una salud intestinal deficiente, pueden provocar o agravar la caída del cabello. Comer alimentos antiinflamatorios y asegurar la absorción digestiva es clave.

Estrés, enfermedades y medicamentos: grandes culpables

El efluvi telógeno, una pérdida temporal del cabello, puede aparecer tras episodios de estrés intenso, enfermedad, cirugía o tras el parto. No se trata de algo genético y se puede dar a cualquier edad. Algunos medicamentos también tienen efectos secundarios que debilitan el cabello. Identificar estos factores y gestionarlos puede reducir el daño.

Cuidados diarios y mitos que debes desterrar

Usar calor excesivo o peinados y productos agresivos pueden empeorar el problema. En cambio, buenos hábitos —como masajes suaves del cuero cabelludo, productos adecuados e hidratación regular— ayudan mucho. Y no, dormir con el pelo mojado o lavar con poca frecuencia no “frena” la caída.

Actuar temprano marca la diferencia

Los especialistas coinciden en que es mucho más sencillo mantener la densidad del cabello que recuperarla una vez perdida. Hacer un chequeo médico en caso de notar un aumento en la caída, revisar la dieta, reducir el estrés y cuidar bien el cuero cabelludo son pasos que, si comienzan pronto, pueden hacer que el problema sea manejable o reversible.