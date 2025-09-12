Una dieta vegetal salva vidas: tomar proteínas y fibra en el embarazo mejoran la salud materna e infantil según los expertos
Investigadores descubren que seguir un patrón similar al de la dieta mediterránea durante gestación y lactancia fortalece la inmunidad, regula la microbiota y protege a madres y bebés frente a infecciones
Demi Taneva
El embarazo y la lactancia son etapas críticas en las que la nutrición de la madre tiene un impacto enorme, no solo en su propio organismo, sino también en la salud del bebé. Nuevas investigaciones sugieren que no basta con consumir más calorías: la clave se encuentra en la calidad de la dieta. Apostar por proteínas vegetales, fibra y ácidos grasos saludables puede marcar la diferencia en la resistencia a enfermedades, el balance lipídico y la flora intestinal.
El hallazgo surge de investigaciones coordinadas por la Universidad de Barcelona, con respaldo del Instituto de Agroquímica y Tecnología de Alimentos (IATA-CSIC), y la participación de expertos como Francisco J. Pérez-Cano y M. Carmen Collado. Los estudios usan como base dos dietas contrastantes: una “tipo mediterránea”, rica en fibra, proteínas vegetales y grasas buenas; otra más occidental, con predominio de proteínas animales y grasas saturadas.
Beneficios para la madre
Para las mujeres gestantes y lactantes, seguir el modelo vegetal y mediterráneo mostró efectos positivos claros: mejora de la función inmunitaria, mayor diversidad en la microbiota intestinal, mejor metabolismo de lípidos y menor acumulación de grasas nocivas. En resumen, la dieta contribuye a mantener el organismo más equilibrado en un momento de gran demanda biológica.
Ventajas para el bebé
Los resultados no solo favorecen a la madre. Se detectaron menores tasas de infecciones en los bebés cuyas madres siguieron la dieta similar a la mediterránea. Se cree que estos beneficios vienen dándose por la calidad de la leche materna y por la transmisión de una microbiota más saludable.
Las claves nutricionales
Los estudios destacan tres componentes principales: proteínas de origen vegetal, fibra dietética y ácidos grasos poliinsaturados saludables. Estos elementos se combinan para fortalecer la barrera inmunitaria (intestinal y mucosa), favorecer una microbiota diversa, y reducir factores inflamatorios y metabólicos negativos. Además, la dieta “mediterránea” aporta antioxidantes y vitaminas implicadas en la gestación saludable.
Consejos para aplicar esta dieta
- Prioriza fuentes vegetales de proteína: legumbres, frutos secos, tofu, etc.
- Aumenta el consumo de fibra mediante frutas, verduras o cereales integrales.
- Incluye grasas saludables —aceite de oliva virgen, semillas, frutos secos— y limita las grasas saturadas.
- Mantén una dieta variada para cubrir vitaminas y minerales esenciales.
- Consulta con profesionales de salud para adaptar la dieta a tus necesidades personales durante embarazo y lactancia.
- Asturias estrena el primer hotel 5 estrellas 'Gran Lujo' y no está ni en Oviedo ni en Gijón
- Muere la alemana de 29 años a la que le cayó una piedra en el Cares y su familia busca responsables
- Cierra uno de los bares más conocidos del centro de Avilés
- Recta final para la llegada de Costco a Asturias: la multinacional defiende que su desembarco en Siero dará impulso al pequeño comercio
- La jira de Puerto de Vega pasa de la alegría a la tristeza 'en unas horas
- Parece Santorini, pero es Asturias: el pueblo pesquero considerado uno de los más bonitos de España
- Cambios en la ley de Infancia de Asturias: los niños mayores de 12 años tendrán que dar su consentimiento en casos de adopción
- Un coche arrolla una terraza en Gijón y deja dos personas heridas: 'Oímos un ‘boom’ tremendo; es un milagro que no pasase algo peor