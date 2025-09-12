La peligrosa moda entre los adultos, utilizar chupete para calmar la ansiedad: las graves consecuencias que puede tener para la salud

Controlar el estrés y la ansiedad no siempre es fácil. Muchas veces, el ritmo frenético al que estamos sometidos nos lleva a dormir poco y mal, comer con prisas y estar más irascibles. Por ello, muchos recurren a ansiolíticos, infusiones de valeriana o técnicas de relajación para bajar revoluciones.

Sin embargo, hay adultos que parecen haber empezado a tirar de algo tan curioso como un chupete.Algo a priori asociado a los más pequeños pero que para algunas personas se ha convertido en un aliado contra la ansiedad pero, ¿podría tener consecuencias negativas para la salud? Lucía Palma, dentista, explica la factura que puede pasar a tus dientes.

"Como dentista creo que tenemos que hablar de esto. Ha salido esta noticia donde explican que cada vez hay más adultos que están utilizando el chupete para reducir la ansiedad y aunque la intención parece inofensiva, este hábito puede causar problemas importantes, alteraciones en la mordida, tensión en la articulación temporomandibular, cambios en la musculatura facial, incluso dolores de cabeza y cuello", explica la experta.

"Si se mantiene en el tiempo, buscar soluciones más sanas como terapia o técnicas de relación creo que van a ser la mejor solución. Tu boca también refleja cómo gestionas las emociones y lo que parece una solución rápida puede dejarte secuelas que después son mucho más difíciles de solucionar", concluye la dentista.

Peligros también para los niños

Médicos y odontólogos, ante la consulta, advierten que el uso prolongado de estos chupetes puede ocasionar serias consecuencias e irreversibles en los adultos, como generar mordida abierta, alteraciones en el patrón de deglución e incluso riesgo de asfixia si se utilizan durante el sueño.hace 2 días