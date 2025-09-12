¿Sabías cuántos cafés puedes tomar al día?

¿Sabrías decir cuántos cafés puedes tomar al día? Pero no cuántos cafés aguantas, sino la cantidad máxima recomendada para que no deje de ser saludable.

Pues te lo cuenta la tiktoker Boticaria García, quien señala que "según la EFSA, la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria, es seguro consumir hasta 400 mg de cafeína al día. Pero, ¿cuántos cafés son eso?"

Pues un espresso tiene aproximadamente 80 mg de cafeína, mientras que una taza de café filtrado tiene alrededor de 90 mg. "Es decir, podemos tomar unas 5 tazas de café al día, siempre y cuando no las tomemos todas de golpe, sino que las repartamos durante el día. Así que ya sabes, unas 5 tazas de café no te harán daño".

Los progresos en el campo de la nutrición nos permiten comprender cada vez mejor la influencia que tiene nuestra alimentación en la salud. Dentro del universo de los ácidos grasos, el omega 3 ha ganado un lugar destacado desde hace algunos años, convirtiéndose en uno de los más recomendados por los expertos en nutrición. Este tipo de grasa poliinsaturada es esencial para el organismo, ya que participa en funciones vitales como la protección del sistema cardiovascular, el desarrollo del cerebro y la disminución de procesos inflamatorios.

Lo que revelan las investigaciones

Diversas investigaciones han analizado cómo el omega 3 influye en la salud mental. Se ha encontrado evidencia de que estos ácidos grasos pueden ayudar en la prevención y el tratamiento de afecciones como la depresión y la ansiedad.

Como el cuerpo humano no tiene la capacidad de sintetizar omega 3 por sí mismo, es necesario incorporarlo a través de la alimentación. Por esta razón, es importante conocer qué alimentos lo contienen en mayor cantidad, con el fin de garantizar una nutrición equilibrada y adecuada.