Estas son las razones por las que una persona dentro de una relación de pareja no puede cambiar

Cuando estamos enamorados, tendemos a idealizar todas las acciones de esa persona y a creer que no hay nada malo en su comportamiento o su forma de ser. El amor ciega, aunque a medida que pasa el tiempo y vas conociendo por completo a tu pareja, vas descubriendo ciertos aspectos que pueden no gustarte tanto como creías.

Con comunicación todo se puede arreglar, lo malo está en creer que una persona puede cambiar por arte de magia. El psicólogo Samuel Durán explica cuatro factores por los que alguien no va a modificar su forma de ser.

La primera de ellas es "creer que la relación es cosa del destino. He visto que cuando una persona tiene creencias rígidas sobre que está con su pareja porque estaban predestinados, hay menos crecimiento y menos cambio dentro de la relación", comenta, pues la gente que cree en esto piensa que "si tiene que ser, será". "Si hay algo que me molesta, tiene que ser que no es la persona", añade el psicólogo: "Tú sabes el trabajo que lleva una relación, pero sobre todo tú sabes lo bonito que es tener al lado a alguien que está dispuesto a construir todo eso contigo y a esforzarse por ti".

La segunda causa por la que una persona dentro de una relación no va a cambiar es la falta de motivación interna. "Cuando la persona que tienes al lado cambia, es porque se lo exiges. Tú ves que no le gusta escucharte, cada vez que abres la boca para hablar de algo que te duele viene con cara de 'ya estamos otra vez'", argumenta Samuel Durán. Si ves que esos cambios se hacen desde el miedo para que no salgas de la relación, en estos casos "será mucho más probable que los cambios sean superficiales y que duren solo un tiempo para palear la ansiedad que le genera la ruptura en ese momento" explica detalladamente el terapeuta de pareja. "Pero lo más habitual después es volver a lo de siempre", añade.

Tener mucha inestabilidad emocional y poca empatía o flexibilidad son algunos de los rasgos de personalidad que nos dicen que es "más difícil que haya un cambio positivo dentro de la pareja", asegura el psicólogo, aunque también explica que esos aspectos se pueden trabajar. Otro signo de que una persona no va a cambiar es que "no reconoce su parte del problema, aquí eres totalmente tú quien se está engañando porque te está diciendo que no va a hacerlo", afirma Durán.

Es necesario fijarse también en el historial de patrones que se repiten. Los psicólogos dicen mucho que "el mejor predictor de la conducta futura es la conducta pasada", comenta: "No vamos a tachar a nadie por un error, pero si hay algo que se repite una y otra vez, me da a mí que tenemos indicativos para sospechar que la cosa no va ir demasiado bien", dice.

Por último, y no menos importante, el desprecio. "Si hay desprecio, humillaciones y sarcasmos dentro de la pareja, esto es una muy, muy mala señal. Es uno de los mayores predictores de ruptura y de que no va a haber cambio, sobre todo cuando vemos que no hay disculpas sinceras ni voluntad de trabajo", sentencia el psicólogo. Y es que, por encima de todo, "hay veces que incluso da la sensación de que la otra persona disfruta haciendo cosas como estas", finaliza el terapeuta.