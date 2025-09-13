Podrías tener hipertensión y no saberlo: esto es lo que debe saber sobre el "asesino silencioso"

"Podrías tener la presión arterial elevada sin darte cuenta. La hipertensión se conoce como el asesino silencioso por una razón, no siempre da síntomas". Este es el diagnóstico del médico internista Alexandre Olmo, quien a través de un vídeo en su perfil de TikTok ha compartido todas las consecuencias que esta patología puede tener para tu salud.

"Hasta que ya es tarde no significa que no avise, solo que muchas veces no sabemos interpretar las señales. Estas son las tres señales tempranas que tu cuerpo puede estar usando para advertirte".

"La primera, dolor de cabeza recurrente, sobre todo al despertar, puede deberse a la presión elevada durante la noche. La segunda, mareo o visión borrosa, incluso sin moverte bruscamente".

"Esto puede ser por una alteración del flujo sanguíneo al cerebro, y la tercera, palpitaciones o sensación de presión en el pecho, especialmente si no estás haciendo esfuerzo físico. Por eso la prevención y el control temprano son tan importantes", explica.

"No esperes a tener síntomas graves. Mide tu presión de forma regular, cuida tus hábitos. El estrés, la sal en exceso, el sedentarismo y el mal descanso nocturno son factores clave", recuerda el médico.