Estos son los trucos de los expertos para sobrevivir a la vuelta al trabajo sin caer en la temida ‘depresión postvacacional’

La ansiedad social y el temido bajón de septiembre afectan a más de la mitad de los españoles, pero los especialistas revelan cómo afrontarlo con calma.

El choque de volver a la rutina

Las vacaciones terminan y, con ellas, llega el temido regreso al trabajo. Lo que debería ser una transición natural se convierte para muchos en un auténtico calvario. Según datos recientes, hasta un 66% de los españoles sufre la llamada depresión postvacacional, con síntomas que van desde la apatía hasta el insomnio.

Pero no solo hablamos de cansancio o desgana. La vuelta a reuniones, jefes y relaciones laborales también puede reactivar la ansiedad social, ese miedo persistente a ser juzgado o evaluado en entornos profesionales.

El pensamiento catastrófico: nuestro peor enemigo

Los expertos coinciden en que solemos anticipar “el peor escenario posible”. Es decir, imaginar que todo irá mal antes incluso de que suceda. Esta autocrítica constante alimenta el malestar y nos lleva a evitar situaciones sociales o laborales que, en realidad, podrían ayudarnos a mejorar.

Las claves de los psicólogos para empezar con buen pie

Exposición gradual: saludar a un vecino, p edir algo en una tienda o charlar con un compañero de oficina son pequeños pasos que ayudan a perder el miedo.

Cambiar la perspectiva: muchas veces, no son las situaciones, sino la interpretación que hacemos de ellas. Reformular pensamientos puede marcar la diferencia.

Técnicas de relajación: la respiración abdominal o profunda calma los nervios y corta en seco la espiral de ansiedad.

Pedir ayuda profesional: cuando el malestar es incapacitante, los psicólogos insisten en la importancia de pedir apoyo especializado.

Consejos extra contra el bajón de septiembre

Para quienes sufren la depresión postvacacional más ligera, los especialistas recomiendan:

Evitar reincorporarse un lunes para hacer más corta la semana.

Recordar que las vacaciones han servido para recargar pilas.

Retomar la rutina de forma progresiva y sin presiones.

Mantener los pequeños placeres diarios, como una caña con amigos al salir del trabajo.

La vuelta al trabajo nunca es sencilla, pero con las herramientas adecuadas se puede transformar en una oportunidad para empezar el curso con energía y sin miedos.