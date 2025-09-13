Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Estos son los trucos de los expertos para sobrevivir a la vuelta al trabajo sin caer en la temida 'depresión postvacacional'

La vuelta al trabajo tras las vacaciones puede convertirse en un auténtico reto emocional

Estos son los trucos de los expertos para sobrevivir a la vuelta al trabajo sin caer en la temida ‘depresión postvacacional’

Estos son los trucos de los expertos para sobrevivir a la vuelta al trabajo sin caer en la temida ‘depresión postvacacional’ / Freepik

Lucía Salazar

Lucía Salazar

La ansiedad social y el temido bajón de septiembre afectan a más de la mitad de los españoles, pero los especialistas revelan cómo afrontarlo con calma.

El choque de volver a la rutina

Las vacaciones terminan y, con ellas, llega el temido regreso al trabajo. Lo que debería ser una transición natural se convierte para muchos en un auténtico calvario. Según datos recientes, hasta un 66% de los españoles sufre la llamada depresión postvacacional, con síntomas que van desde la apatía hasta el insomnio.

Pero no solo hablamos de cansancio o desgana. La vuelta a reuniones, jefes y relaciones laborales también puede reactivar la ansiedad social, ese miedo persistente a ser juzgado o evaluado en entornos profesionales.

El pensamiento catastrófico: nuestro peor enemigo

Los expertos coinciden en que solemos anticipar “el peor escenario posible”. Es decir, imaginar que todo irá mal antes incluso de que suceda. Esta autocrítica constante alimenta el malestar y nos lleva a evitar situaciones sociales o laborales que, en realidad, podrían ayudarnos a mejorar.

Las claves de los psicólogos para empezar con buen pie

Consejos extra contra el bajón de septiembre

Para quienes sufren la depresión postvacacional más ligera, los especialistas recomiendan:

La vuelta al trabajo nunca es sencilla, pero con las herramientas adecuadas se puede transformar en una oportunidad para empezar el curso con energía y sin miedos.

