Si te cuesta levantarte de la cama, ten cuidado, podrías sufrir este desconocido problema neurológico

¿A quién no se le hace cuesta arriba madrugar y levantarse de la cama por las mañanas? Muchos son los que remolonean cada vez que suena el despertador pero esto, lejos de ser solo un síntoma de fuerza de voluntad o pereza podría ocultar un problema neurológico.

Si eres de esos a los que empezar el día se les hace cuesta arriba, presta atención porque podrías sufrir inercia del sueño. Alexandre Olmos, médico, lo explica en un vídeo compartido en su perfil de TikTok.

"Te cuesta levantarte por las mañanas y piensas que es falta de voluntad. No lo es, es tu sistema nervioso bloqueado. Seguramente te pasa, suena la alarma, abres los ojos pero tu cuerpo no reacciona, te cuesta moverte, la apagas sin pensarlo y dices cinco minutos más. Y luego llega la culpa. No tengo fuerza de voluntad, estoy fallando", cuenta el médico.

"A mí también me ha pasado muchas veces, pero no tiene nada que ver con esa motivación. Esto se llama inercia del sueño y es un proceso neurológico real", explica.

"Durante los primeros treinta sesenta segundos tras despertarte, tu corteza prefrontal, la parte del cerebro que toma decisiones, sigue apagada. Por eso, en ese estado, tu capacidad de actuar es parecida a la de un niño pequeño o a una persona bajo los efectos del alcohol", dice Olmos.

¿Y cómo solucionarlo? "Lo primero, mójate la cara con agua fría, activa tu sistema nervioso y te despierta al instante. Segundo, luz intensa, abre la ventana, la luz corta la melatonina y ayuda a activar el ritmo circadiano. Y lo más efectivo, coloca tu despertador lejos de la cama. Así te obligas a levantarte para apagarlo. Y ese primer paso y activa todo lo demás", indica el médico.

"No eres perezoso, no es falta de disciplina. Tu cuerpo solo necesita las señales correctas para arrancar el día", concluye.

Desorientación temporal

La inercia del sueño es una desorientación temporal y una disminución de las capacidades cognitivas y emocionales que ocurren justo después de despertar, provocando somnolencia, confusión, lentitud de pensamiento y problemas de concentración. Este estado, que puede durar de minutos a horas, es comparable a estar ebrio y dificulta la realización de tareas que requieren atención y precisión.

Síntomas y efectos

Somnolencia y desorientación :

: Una sensación de aturdimiento que hace difícil orientarse o iniciar el día.

Deterioro cognitivo :

: Ralentización del pensamiento, menor capacidad de razonamiento, mala memoria a corto plazo y tiempo de reacción más lento.

Alteraciones emocionales :

: Se puede experimentar mal humor, irritabilidad y una mayor intolerancia.